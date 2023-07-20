Боррель: Росія несе відповідальність за продовольчу кризу

Вихід РФ з "зернової угоди" призведе до глобальної продовольчої кризи, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він також звинуватив Росію в умисній атаці на зерносховища в українських портах.

Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу, заявив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 20 липня, - за кілька днів після виходу Москви з Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди").

"Ми вже знаємо, що це призведе до великої продовольчої кризи у світі", - сказав Боррель журналістам перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, цитує Reuters.

Він також звинуватив Росію в умисній атаці на зерносховища в порту Одеси, що, за словами головного дипломата ЄС, ще більше поглибить продовольчу кризу.

Як очікується, на зустрічі глави МЗС країн ЄС обговорять пропозицію надання до 20 мільярдів євро на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Пропозиція Борреля є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб підтримати Київ на довгостроковій основі.

Як пише Reuters, цей крок стане частиною міжнародних зусиль, спрямованих на надання Україні довгострокових гарантій безпеки, які було оголошено країнами G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі минулого тижня.

Після завершення дії "зернової угоди" та виходу Москви з неї Росія прицільно атакує "зернову" інфраструктуру України. Так, в ніч на 19 липня російська війська, серед іншого, вдарили по терміналам та портовій інфраструктурі в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

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