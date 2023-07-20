  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаЄвропа

Боррель: Росія несе відповідальність за продовольчу кризу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Вихід РФ з "зернової угоди" призведе до глобальної продовольчої кризи, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він також звинуватив Росію в умисній атаці на зерносховища в українських портах.

https://p.dw.com/p/4U9rf
Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу, заявив верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 20 липня, - за кілька днів після виходу Москви з Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди").

"Ми вже знаємо, що це призведе до великої продовольчої кризи у світі", - сказав Боррель журналістам перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, цитує Reuters.

Він також звинуватив Росію в умисній атаці на зерносховища в порту Одеси, що, за словами головного дипломата ЄС, ще більше поглибить продовольчу кризу.

Як очікується, на зустрічі глави МЗС країн ЄС обговорять пропозицію надання до 20 мільярдів євро на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Пропозиція Борреля є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб підтримати Київ на довгостроковій основі.

Як пише Reuters, цей крок стане частиною міжнародних зусиль, спрямованих на надання Україні довгострокових гарантій безпеки, які було оголошено країнами G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі минулого тижня.

Після завершення дії "зернової угоди" та виходу Москви з неї Росія прицільно атакує "зернову" інфраструктуру України. Так, в ніч на 19 липня російська війська, серед іншого, вдарили по терміналам та портовій інфраструктурі в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Читайте також: Боррель: Росія використовує голод як зброю

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жозеп Боррель

Боррель: Росія несе відповідальність за продовольчу кризу

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Швейна рота": волонтерки шиють "кіберодяг" для поранених

"Швейна рота": волонтерки шиють "кіберодяг" для поранених

Суспільство21 год. тому05:17 хв.
external

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Конфлікти21 год. тому01:10 хв.
Анналена Бербок під час інтерв'ю DW у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку

Бербок про експорт зерна: збільшимо вивезення Дунаєм

Бербок про експорт зерна: збільшимо вивезення Дунаєм

Політика19 липня 2023 р.
Монумент на честь Павла Шеремета встановили на місті його вбивства три роки тому

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Закон і право5 год. тому
Суховантаж TK Majestic з українською пшеницею з порту Одеси підійшов до Босфору, 15 липня 2023 року

Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

Економіка19 год. тому
Замінована територія у Херсонській області

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Конфлікти23 год. тому
На головну сторінку