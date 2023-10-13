Борис Джонсон: Я - русофіл

Експрем'єр Британії визнає, що російський народ підтримує війну проти України, але надалі захоплюється "російською цивілізацією" і називає себе "русофілом". Україні він бажає перемоги.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що народ Росії підтримує війну проти України, однак наголошує, що це не змінило його захоплення "російською цивілізацією".

"Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз, і я думаю, що це буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це - трагедія", - заявив він в інтерв'ю українському національному телемарафону "Єдині новини", що транслювалося в п'ятницю, 13 жовтня.

Водночас Джонсон зауважив, що сьогодні значення має не те, що буде далі з Росією, а перемога України. "Це українці - ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", - наголосив експрем'єр.

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Джонсон: Світ має продовжувати підтримку України

На його переконання, зараз пріоритет - забезпечувати подальшу підтримку України з боку партнерів, попри нові кризи, на кшталт війни в Ізраїлі.

"Не здавайтеся. Ми не маємо давати світові виправдання, щоби це зробити. Він мусить продовжувати утримувати увагу на Україні (…) Ми мусимо зробити все можливе, аби Україна отримувала все військове обладнання, якого потребує", - зазначив Джонсон.

Він також вважає за необхідне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу і, в першу чергу, Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Я сподіваюся, що вашингтонський саміт (НАТО. - Ред.) у червні наступного року запропонує категорично те, що у Вільнюсі провалили - запрошення України приєднатися до альянсу. Ми мусимо зробити це зараз, бо ми спробували як буде, коли Україна не є членом НАТО і це призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років", - наголосив експрем'єр.

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