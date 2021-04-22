Бомба (поки) не вибухнула: чим послання Путіна здивувало експертів на Заході

"Нічого принципово нового", "загалом нудна промова" - так опитані DW західні експерти, які спеціалізуються на Росії, описують свої перші враження від щорічного послання Федеральним зборам, яке президент РФ Володимир Путін озвучив у середу, 21 квітня. Це стосується насамперед внутрішньої політики, якій була присвячена левова частка більш ніж двогодинного виступу.

Путін говорив про подолання пандемії коронавірусу і пообіцяв нові соціальні виплати. "Вибуху", на який натякали провідні російські політики і якого очікували деякі оглядачі у зв'язку з нарощуванням присутності російських військ біля кордонів з Україною і підвищенням напруги у відносинах із Заходом, не відбулося. Про міжнародну політику Путін говорив мало і стримано, якщо не брати до уваги згадку про персонажів з "Книги джунглів" Кіплінга.

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Президент РФ сказав, що Росію все частіше і, як він вважає, безпідставно "зачіпають" інші країни: "І звичайно, навколо них одразу ж, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні табаки - всі, як у Кіплінга, підвивають для того, щоб задобрити свого суверена". Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott) з університету Інсбрука в Австрії вважає, що це було "чітким антиамериканським висловлюванням".

Кому і де Путін накреслив "червону лінію"

"Перше враження від міжнародної частини промови - полегшення", - коментує політолог Фабіан Буркгардт (Fabian Burkhardt), співробітник Інституту вивчення Східної та Південно-Східної Європи імені Лейбніца в Регенсбурзі. Враховуючи "створений загрозливий фон", його здивувало співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики в посланні Путіна. Але якщо, на перший погляд, його промова здалася Буркгардту "миролюбною", то, поміркувавши, він додав, що "вона містила дуже чітку і незавуальовану погрозу".

Президент Росії говорив про бажання Росії продовжувати співпрацювати зі світовим співтовариством і "не спалювати мости", але згадав про "червону лінію", яку визначатиме сама РФ, виходячи зі своїх "корінних інтересів" безпеки. Він також пообіцяв "асиметричну, швидку і жорстку" відповідь тим, кого він назвав "організаторами будь-яких провокацій".

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Ґергард Манґотт вважає, що "червоною лінією" є для Путіна все, що Кремль трактує як спроби Заходу наблизити до себе колишні радянські республіки, які Москва вважає "своєю сферою впливу". "Це стосується України, Молдови, Грузії і аж до Центральної Азії", - продовжує Манґотт. На його думку, в посланні Путін підтвердив відданість "агресивній зовнішній політиці, яка почалася з війни в Грузії в 2008 році" і яка включає "військову реакцію".

Білоруська загадка Путіна

Всі опитані експерти звернули увагу на білоруський пасаж в посланні Путіна, в якому він говорив про "спробу державного перевороту і вбивства президента цієї країни" Олександра Лукашенка. Путін звинуватив в цьому закордон, але конкретної країни не назвав.

Раніше сам Лукашенко заявив про розкриття за допомогою спецслужб Росії нібито спроби США організувати замах на нього і членів його сім'ї. Путін обурився, що Захід про це мовчить, і порівняв ситуацію з українською - періоду втечі в Росію тодішнього президента Віктора Януковича на тлі опозиційних протестів. Це був єдиний раз, коли президент РФ згадав у посланні Україну.

У минулому експерт берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) Ганс-Геннінґ Шредер (Hans-Henning Schröder) зізнався, що був здивований словами Путіна і що не знав про білоруський "путч". Шредер каже, що його також здивувала однозначність, з якою президент РФ висловився про ситуацію в Білорусі (де майже рік тривають протести проти президента Лукашенка), зробивши акцент лише на спробі держперевороту.

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"Але це все вписується в загальний образ ворога, що, мовляв, Росія захищається від решти світу, що у неї для цього є найсучасніша зброя, що вона не веде переговори під тиском, що санкції порушують міжнародне право, але РФ їх ​​витримає", - перелічив Шредер.

Фабіан Буркгардт вказав, що ситуація навколо Білорусі продовжує розвиватися, і закликав дочекатися анонсованої на кінець тижня зустрічі Путіна з Лукашенком, а також засідання Ради Федерації. "Ця історія ще не закінчилася", - вважає експерт. На його думку, те ж саме стосується і концентрації військ РФ на кордоні з Україною.