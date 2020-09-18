Болгарський "Майдан": чому болгари масово виходять на протести (відео)

Болгарський прем’єр Бойко Борисов фактично править країною з незначними перервами з 2009 року. За даними Transparency International, Болгарія вже багато років вважається найбільш корумпованою країною в ЄС. Оглядачі вважають, що в Брюсселі на це заплющують очі, бо Борисов грає роль такого собі "доброго" європейця щодо врегулювання міграційного кризи в ЄС, розробки єдиної енергетичної політики чи боротьби з коронавірусом. І водночас, запевняють правозахисники, Борисов, по суті, "розтоптав" свободу слова в країні, а фонди ЄС перетворив на своєрідну "крамницю самообслуговування" для своїх друзів-однопартійців та олігархів. У Болгарії регулярно вибухають корупційні скандали, і майже ніхто не несе відповідальності за розкрадання коштів.