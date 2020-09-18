 Болгарський ″Майдан″: чому болгари масово виходять на протести (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2020

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Політика й суспільство

Болгарський "Майдан": чому болгари масово виходять на протести (відео)

У той час, як білоруси вже понад місяць протестують проти Олександра Лукашенка, у Болгарії вже два місяці мітингують проти корупції, вимагаючи відставки прем’єра Бойка Борисова. В країні ЄС кращі шанси домогтися цього?

Мітингувальники вимагають відставки уряду та проведення нових виборів у країні

Мітингувальники вимагають відставки уряду та проведення нових виборів у країні

Болгарський прем’єр Бойко Борисов фактично править країною з незначними перервами з 2009 року. За даними Transparency International, Болгарія вже багато років вважається найбільш корумпованою країною в ЄС. Оглядачі вважають, що в Брюсселі на це заплющують очі, бо Борисов грає роль такого собі "доброго" європейця щодо врегулювання міграційного кризи в ЄС, розробки єдиної енергетичної політики чи боротьби з коронавірусом. І водночас, запевняють правозахисники, Борисов, по суті, "розтоптав" свободу слова в країні, а фонди ЄС перетворив на своєрідну "крамницю самообслуговування" для своїх друзів-однопартійців та олігархів. У Болгарії регулярно вибухають корупційні скандали, і майже ніхто не несе відповідальності за розкрадання коштів. 

 

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Докладно

Мітингувальники вимагають відставки уряду та проведення нових виборів у країні

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