Блокада кордону: один КПП відкрили для порожніх вантажівок

У рамках зусиль з розблокування кордону пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" запрацював для руху порожніх вантажівок на виїзд з України до Польщі.

У контрольно-пропускному пункті (КПП) "Угринів-Долгобичув" у понеділок, 4 грудня, розпочали оформлювати порожні великовагові вантажівки на виїзд з України до Польщі, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Станом на ранок прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни. Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги", - йдеться у повідомленні. Пропускають усі порожні вантажівки, крім неочищених цистерн.

Як уточнив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, КПП "Угринів - Долгобичув" зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів, але у співпраці з мінінфраструктури Польщі та за підтримки Європейської Комісії вдалось домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

За словами Кубракова, відкриття цього КПП є першим пунктом з переліку заходів, які реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг і збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. "Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави", - написав міністр у Facebook.

Блокування кордонів України

Польські перевізники вже майже місяць блокують чотири КПП на кордоні з Україною. Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з експортом після повномасштабного вторгнення Росії. З початку блокади кордону Єврокомісія неодноразово погрожувала владі Польщі покаранням за порушення законодавства ЄС.

1 грудня до блокування кордону з Україною доєдналися словацькі перевізники.