Польща посилює контроль вантажівок на кордоні з Україною

На вимогу представників польської транспортної галузі державні служби Польщі посилюють контроль за вантажоперевезеннями на українському кордоні, кажуть у Варшаві.

Після протестів польських перевізників державні служби Польщі посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні, повідомило у суботу, 2 грудня, міністерство інфраструктури Польщі.

"Сьогодні ми демонструємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили", - заявив міністр інфраструктури Елвін Ґаядур.

За його словами, служби, зокрема, посилено перевірятимуть технічну справність, документи, дотримання режиму роботи та навантаження українських фур. "Я задекларував разом з керівниками інших служб, що ці перевірки будуть посилені, в першу чергу на під'їзних шляхах до пунктів пропуску, там, де є блокади", - цитує урядовця "Польське радіо".

Ґаядур додав, що уряд Польщі також вживатиме заходів на європейському рівні для усунення "недобросовісної конкуренції" на транспортному ринку. Зокрема, міністр вважає, що наслідки застосування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз"), мають бути розглянуті на засіданні Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики, запланованому на 4 грудня.

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Блокування кордонів України

Польські перевізники вже четвертий тиждень блокують чотири КПП на кордоні з Україною, що призвело до скупчення тисяч українських фур. Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються скасування "транспортного безвізу".

1 грудня до блокування кордону з Україною доєдналися і словацькі перевізники.

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