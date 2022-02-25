Блінкен: Росія хоче повалити уряд України

Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що президент Росії Володимир Путін прагне повалити чинний уряд України. План Москви полягає в тому, щоб наразити Київ на небезпеку, "напасти на столицю України, напасти на інші великі міста", заявив Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC у четвер, 24 лютого.

"Ми бачимо, як підходять сили з півночі, зі сходу, з півдня, і все це частина плану, який ми роз'яснювали світу в останні тижні", - зазначив глава американської дипломатії. Водночас, на його думку, Україна здобуде перемогу над Росією. "Чи в короткостроковій, у середньостроковій чи у довгостроковій перспективі, я впевнений, що демократія і незалежність України візьмуть гору", - сказав Блінкен.

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"Головна мета Росії"

Схожу думку висловив раніше керівник пресслужби зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс. За його словами, президент України Володимир Зеленський "у багатьох відносинах є, навіть уособлює, демократичні сподівання та амбіції України та українського народу". "Отже він, звичайно, залишається головною мішенню російської агресії", - повідомив Прайс телеканалу CNN. Він зазначив, що адміністрація США вже кілька тижнів попереджає всіх про те, що в Україні перебувають російські диверсанти.

Сам Зеленський також прокоментував можливі плани Росії, які, за словами українського президента, спрямовані особисто проти нього. "За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене як мету номер один, мою сім'ю - як мету номер два", - заявив глава держави у відеозверненні в ніч на п'ятницю, 25 лютого. Він спростував інформацію про те, що нібито виїхав із Києва, наголосивши, що залишається в столиці, але з міркувань безпеки не може сказати, де саме перебуває.

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ОПУ: РФ хоче знищити керівництво України

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на брифінгу у п'ятницю також сказав, що РФ хоче знищити Зеленського. За його словами, це і є головна мета російського вторгнення в Україну.

"Головне, про що я хочу сказати на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій спецоперації РФ. Єдина мета - зайти до Києва і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є метою спецоперації. Тому йде такий шалений тиск саме на Київ", - сказав Подоляк.