BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від "омікрона"

Німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський бізнес-партнер - концерн Pfizer - розпочали виробництво вакцини від омікрон-варіанта коронавірусу з метою її подальшого комерційного використання. Про це повідомив співзасновник німецької компанії Угур Шахін (Ugur Sahin) у вівторок, 11 січня, на конференції з питань охорони здоров'я, організованої американським банком J.P. Morgan.

"Ми виходимо з того, що до березня будемо готові здійснювати постачання на ринок у випадку наявності дозволів регулювальних органів", - зазначив Шахін. За його словами, клінічні випробування вакцини від омікрон-варіанта коронавірусу мають розпочатися наприкінці січня.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) поки не робило заяв щодо того, чи вважає випуск такої вакцини доцільним.

Співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін

Гендиректор Pfizer: Випуск вакцини на свій страх і ризик

Генеральний директор концерну Pfizer Альберт Бурла 10 січня повідомив в ефірі американського телеканалу CNBC, що компанія розпочала випуск вакцини на свій страх і ризик. Бурла зізнався, що поки не знає, чи знадобиться препарат і як він використовуватиметься. "Однак ми будемо готові", - зазначив він.

У BioNTech та Pfizer припускають, що у 2022 році їхні виробничі потужності становитимуть до чотирьох мільярдів доз вакцини в усьому світі.

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У 2021 році виробили близько трьох мільярдів доз вакцини

"Ми очікуємо, що і у 2022 році попит на нашу вакцину залишатиметься високим", - наголосив Шахін. Нині, за його словами, ситуація з пандемією невизначена, тому неможливо передбачити, який варіант вірусу з'явиться в майбутньому. Однак цілком імовірно, що вакцина від омікрон-варіанта коронавірусу також посилить імунну відповідь на всі наявні варіанти вірусу, припустив він.

Минулого року компанії BioNTech і Pfizer випустили близько трьох мільярдів доз вакцини від коронавірусу по всьому світу. Їхня частка ринку станом на грудень 2021 року оцінювалася у 80 відсотків у Європі та у 74 відсотки в США. У 2022 фінансовому році компанія BioNTech прогнозує, що обіг лише від вакцини від коронавірусу сягне 17 мільярдів євро.