 У Франції виявили новий варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2022

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Новини

У Франції виявили новий варіант коронавірусу

Раніше невідомий варіант SARS-CoV-2 з 46 мутаціями виявили у мандрівника, який повернувся з Камеруну до Франції. Нині вчені почали його вивчення.

Люди в масках на ковзанці в Парижі, грудень 2021

Люди в масках на ковзанці в Парижі

Вчені у Франції виявили ще один варіант коронавірусу SARS-CoV-2, повідомили французькі ЗМІ у понеділок, 3 січня. Даних про нього поки що небагато.

За даними преси, раніше невідомий варіант виявили у мандрівника, який повернувся з Камеруну та ймовірно, заразив щонайменше 12 людей на півдні Франції. Тести показали у заражених "атипову комбінацію мутацій".

Новий варіант коронавірусу отримав тимчасове позначення B.1.640.2, його відкриття належить вченим Середземноморського інституту інфекційних захворювань в Марселі. У попередньому дослідженні, яке має пройти експертну оцінку, йдеться, що у новому варіанті виявлено 46 мутацій.

Не виключено, що цей варіант коронавірусу може бути заразнішим за попередні. Поки що про нього відомо мало, вивчення нині - на початковому етапі.

Омікрон-варіант домінує у Франції

На даний момент домінуючим варіантом коронавірусу на території Франції є омікрон, на його частку припадає понад 60 відсотків випадків зараження. З початку пандемії у країні понад 10 мільйонів людей заразилися коронавірусом.

З 3 січня у Франції набуло чинності нове правило, що передбачає носіння масок дітям у віці з 6 років. Раніше носити маски у громадських місцях потрібно було лише з 11 років. Крім того, у великих містах, таких як Париж і Ліон, знову потрібно буде перебувати в масці на вулиці.

Читайте також: Омікрон-варіант коронавірусу - початок кінця пандемії?

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