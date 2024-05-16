Біометан з України замість газу з Росії: Київ дав добро

Новий закон про митницю відкриває українському "зеленому" газу дорогу на ринки Європи. У Німеччині закликають до енергетичного партнерства та термінових змін у законодавстві.

"Зелене світло для зеленої енергії: Україна відкриває ворота для торгівлі біометаном з Німеччиною". Так головна організація німецької газової промисловості Zukunft Gas ("Майбутнє з газом") назвала повідомлення для преси, присвячене підписанню 14 травня українським президентом Володимиром Зеленським закону Про внесення змін до Митного кодексу України . Самі ці зміни стосуються митного оформлення біометану. Закон був ухвалений Верховною Радою ще в березні цього року.

На митниці біогаз тепер дорівнює природному газу

Те, що на перший погляд може видаватися лише незначним коригуванням чинного українського законодавства, лобістська організація німецьких газовиків розцінила як важливий або навіть поворотний момент в енергетичній співпраці між Німеччиною та Україною.

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"Скасування в Україні експортних обмежень для біометану є вирішальним кроком вперед, який забезпечить двом країнам значні переваги, - заявив глава Zukunft Gas Тімм Келер (Timm Kehler). - Для Німеччини це означає подальший важливий внесок у відмову від викопних енергоносіїв в нашому енергопостачанні, а для змученої війною України це шанс отримати економічну вигоду з використання свого величезного потенціалу в галузі біометану".

Голова об'єднання Zukunft Gas Тімм Келер - головний лобіст німецьких газовиків Фото: Lotte Ostermann/Zukunft Gas

Йдеться про те, щоб по тих трубопроводах на українській території, якими десятиліттями транзитом до Європи йшов російський природний газ, надалі прокачувати в бік ЄС український біометан. Це відновлюване паливо потужний аграрний сектор України міг би виробляти у великих обсягах на біогазових установках з відходів сільськогосподарського виробництва. Біометан - це очищений біогаз, він аналогічний за своїми властивостями звичайному метану, що видобувається з-під землі. Новий український закон прирівняв експорт "зеленого" палива до експорту викопного, тобто природного газу, тепер вони будуть однаково оформлятися на митниці.

Потенціал України оцінюється в 20 млрд кубометрів на рік

"В Україні не було і немає прямої заборони на експорт біометану, але досі не були прописані митні процедури. Саме тому без внесення зміни до Митного кодексу експорт біометану залишався в "сірій" зоні з погляду законодавства", - пояснює український інформаційний портал "Обозреватель". Виробники біометану, пише він, розраховують, що закон, який тепер набув чинності, "дозволить експортувати цей ресурс, а значить, залучати валютний виторг й інвестиції в нові потужності для виробництва".

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Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" писало, що українські виробники біометану оцінюють потенціал своєї галузі в 20 млрд кубометрів на рік. У Zukunft Gas підрахували, що Україна, володіючи аграрними площами в 33 млн гектарів, могла б щорічно виробляти навіть до 220 терават-годин (або 22 млрд кубометрів) біогазу. Це, cenj арифметично, більше чверті того природного газу, який Німеччина споживає тепер протягом року.

Біогазова установка у західнонімецькій федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн Фото: Gero Rueter/DW

"Енергетичне партнерство між Німеччиною й Україною може стати зразком того, як міжнародна співпраця допомагає давати раду глобальним викликам", - вважає Тімм Келер, маючи на увазі захист клімату і перехід на відновлювані джерела енергії. У Zukunft Gas вважають, що роль біометану в енергетичному переході часто недооцінюють, хоча надалі без нього не зможуть обійтися ні в промисловості, ні на транспорті, ні при виробництві електроенергії й тепла. "На шляху в "зелене" майбутнє біометан може стати тим фактором, який змінить ситуацію (Gamechanger)", - підкреслив глава об'єднання німецьких газовиків в заяві для преси.

Від нового українського закону може виграти Австрія

Тепер, за його словами, "від німецької сторони терміново потрібна рішучість для того, щоб подолати нормативні бар'єри й забезпечити умови для успішного ринку біометану поверх державних кордонів". Іншими словами, певні зміни необхідно внести й у законодавство ФРН. Які саме, Zukunft Gas чітко сформулювала ще в жовтні 2023 року, коли разом з берлінським "Центром ліберальної сучасності" (Zentrum Liberale Moderne, LibMod) представила дослідженням під назвою "Використання потенціалів: вибудова німецько-української біометанової кооперації" .

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Те, що минулої осені могло здатися справою віддаленого і вже у всякому разі не найближчого майбутнього, зараз, всього пів року потому, завдяки новому українському закону набуває дедалі конкретніших рис. Справа тепер за створенням сприятливих юридичних передумов з боку Німеччини та Євросоюзу.

Біогазова установка в австрійській федеральній землі Бургенланд використовує як сировину траву, конюшину, стебла соняшнику Фото: Robert Jäger/APA/picture alliance

Цілком можливо, що законодавчий процес у країнах ЄС прискорить те, що наприкінці 2024 року закінчується п'ятирічний контракт на транзит російського газу українською територією, і Київ не буде його продовжувати. В результаті без поставок з Росії може опинитися Австрія, найбільший одержувач обсягів, що йдуть зараз через Україну. Це, за даними австрійських ЗМІ, приблизно 6 млрд кубометрів на рік.

Тож українські біогазові установки, чисто арифметично, могли б в перспективі повністю замінити Австрії російський газ, причому замінити його екологічним, "зеленим" паливом. І водночас залишалися б ще багато мільярдів кубометрів українського біометану, які можна було б за наявними газопроводами прокачувати австрійською територією далі в Німеччину.