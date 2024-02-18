ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні

ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні18 лютого 2024 р.
Влада Німеччини, за даними міністерства юстиції країни, зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала більше 160 свідків. "Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією", - зазначив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
"Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - наголосив міністр юстиції Німеччини.
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Бушманн: Прицільний удар по житловому будинку - воєнний злочин
Наступного тижня у міністерстві юстиції ФРН відбудеться конференція з міжнародного кримінального права. На ній ітиметься, зокрема, про збільшення кількості атак на цивільні об'єкти України, здійснених з використанням російських безпілотників.
"Якщо російський безпілотник навмисно наводиться військовим на житловий будинок, де перебувають лише цивільні, ідеться про воєнний злочин", - зазначив Бушманн.
Водночас Німеччина має намір посилювати співпрацю з Україною, Польщею та США. За словами міністра юстиції ФРН, новий польський уряд відіграє важливу роль у розслідуваннях, "оскільки країна не лише межує з Україною, але й прийняла мільйони українських біженців".
Міністр юстиції ФРН висловив сподівання, що "російський президент Володимир Путін одного дня відповість за свої дії в суді". "Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", - наголосив Бушманн.
Нагадаємо, у світі триває дискусія щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.
Крім цього, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.
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