ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні

Німецькі правоохоронці закликають очевидців з України не видаляти фото та відео, які можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів. Глава мін'юсту ФРН Бушманн сподівається, що Володимир Путін постане перед судом.

Влада Німеччини, за даними міністерства юстиції країни, зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала більше 160 свідків. "Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією", - зазначив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - наголосив міністр юстиції Німеччини.

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Бушманн: Прицільний удар по житловому будинку - воєнний злочин

Наступного тижня у міністерстві юстиції ФРН відбудеться конференція з міжнародного кримінального права. На ній ітиметься, зокрема, про збільшення кількості атак на цивільні об'єкти України, здійснених з використанням російських безпілотників.

"Якщо російський безпілотник навмисно наводиться військовим на житловий будинок, де перебувають лише цивільні, ідеться про воєнний злочин", - зазначив Бушманн.

Водночас Німеччина має намір посилювати співпрацю з Україною, Польщею та США. За словами міністра юстиції ФРН, новий польський уряд відіграє важливу роль у розслідуваннях, "оскільки країна не лише межує з Україною, але й прийняла мільйони українських біженців".

Міністр юстиції ФРН висловив сподівання, що "російський президент Володимир Путін одного дня відповість за свої дії в суді". "Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", - наголосив Бушманн.

Нагадаємо, у світі триває дискусія щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Крім цього, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.

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