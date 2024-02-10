Атака дронів: у Харкові 57 людей залишились без житла

Внаслідок російського удару безпілотниками по Харкову в ніч на суботу, 10 лютого, кількість постраждалих зросла до 57 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки вже досягла 57. Ці люди - жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни", - зазначив він.

Пожежа спалахнула вночі в Харкові внаслідок влучання російських дронів у нафтобазу. За словами, Терехова, вигоріла майже половина вулиці. Повністю знищені 15 приватних будинків.

У Харкові загинули семеро людей. Серед них сім'я з трьома дітьми віком сім місяців, чотири роки та сім років. Троє людей дістали поранення.

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