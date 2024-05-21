Бідний: На Олімпіаді буде майже 100 українських спортсменів

Тим часом МОК проведе ще один етап верифікації російських спортсменів, які зможуть брати участь в Іграх під нейтральним прапором, заявив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

У літніх Олімпійських іграх 2024 року, що проходитимуть в Парижі з 26 липня до 11 серпня, братиме участь в майже 100 українських спортсменів. Про це у вівторок, 21 травня, повідомив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Станом на сьогодні близько 100 наших спортсменів будуть учасниками цієї Олімпіади", - сказав він в ефірі телемарафону.

Верифікація російських спортсменів на Олімпіаді

Також Бідний зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе ще один етап верифікації російських спортсменів, які зможуть брати участь під нейтральним прапором. "Там створена спеціальна комісія, якій ми активно надаємо інформацію щодо тих атлетів, які заявлені федераціями як нейтральні. Подивимося, які рішення вони ухвалюватимуть. Але вже сьогодні зрозуміло, що відвертих пропагандистів не допустять до Олімпіади. Хоча, звісно, ми принципово проти участі взагалі будь-яких спортсменів з Росії, навіть під нейтральним прапором", - сказав Бідний.

Водночас, вимоги нейтральності, на яких російських спортсменів допускає МОК до участі у змаганні, є своєрідною формою ганьби, переконаний посадовець.

"Це не буде команда з Росії, це буде група людей у незрозумілого кольору одязі, під нейтральним прапором, замість гімну у них буде якась вигадана спеціально під них мелодія. Я думаю, що це буде, власне, символ того, що російський вкритий ганьбою прапор внаслідок їхніх злочинів, які вони сьогодні чинять на території України, не є прийнятним на будь-якій міжнародній арені", - наголосив Бідний.

Крім того, жоден російський і білоруський чиновник не зможе отримати акредитацію, так само як жоден російський чи білоруський атлет не зможе брати участь у церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор. "Навіть жоден так званий волонтер або журналіст не зможе бути присутнім на Іграх під російським прапором", - сказав Бідний.

Бідний: Очікуємо на провокації росіян

Також в.о. очільника мінспорту допустив імовірні провокації з боку російських спортсменів на Іграх. "Ми розуміємо, що можуть бути провокації, очікуємо на них. Тим паче, що ми стикалися з ними під час відбіркових змагань, але наші атлети мають відповідні рекомендації", - зауважив Бідний.

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За його словами, за нинішніх обставин це великий виклик для українських спортсменів, але, згідно з рекомендаціями, вони мають "поводитися гідно, не звертати уваги на будь-які можливі провокації, будь-які спроби викликати чи залучити їх до тих чи інших дій, фотографувань, святкувань".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними мінспорту України, загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу.