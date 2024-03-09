У ФРН для біженців готують нові правила. В чому суть?

В окремих федеральних землях ФРН запровадили платіжні картки для декого з мігрантів замість виплат допомоги готівкою. Крім того, їх залучатимуть до громадських робіт. Яка мета цих заходів і які партії їх підтримують?

Зазвичай німецькі чиновники працюють неквапно, але іноді й блискавично, як-от із питанням запровадження платіжних карт для тих, хто хоче отримати статус шукача притулку. Не встигли федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та прем'єр-міністри 16 федеральних земель у листопаді 2023 року погодити положення про запровадження такої платіжної картки для осіб, які шукають у ФРН притулку, як комунальна влада одного з районів Тюрингії, що на сході Німеччини, вже зробила це рішення чинним, а водночас і низку пов'язаних з ним обмежень.

Особи, які хочуть мати статус шукача притулку, там надалі отримуватимуть частину соціальних виплат не готівкою, а у вигляді нарахувань на платіжну картку. Йдеться про дебетову карту, яку можна застосовувати виключно для покупок на місці. З неї не знімеш готівки, перекази коштів у межах або за межі Німеччини теж неможливі. Нині місцева влада у всіх федеральних землях активно впроваджує платіжну картку для претендентів на притулок, і до кінця 2024 року такі картки мають запровадити по всій країні.

Громадські роботи для претендентів на притулок

Тюрингія стала першою не лише у запровадженні платіжної картки для претендентів на притулок, а й у втіленні низки інших нововведень міграційної політики. В одному з районів цієї федеральної землі ухвалили рішення, згідно з яким мігранти, які живуть у гуртожитку і ще не отримали статусу біженця, залучаються до громадських робіт з прибирання будівлі та прилеглої до неї території. У разі відмови їм буде урізано соціальну допомогу - до 180 євро на місяць.

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Власне трудовий обов'язок у вигляді громадських робіт не є чимось новим, а вже давно регламентований законодавством. Проте в такому випадку не йдеться про звичайну роботу з відповідною оплатою праці. Згідно із законом, у перші три місяці з моменту подання прохання про надання притулку мігранти не мають права працювати. Потім трудовий обов'язок набирає чинності, але в обмеженому порядку, і з огляду на низку моментів, приміром, чи живе претендент на отримання притулку у гуртожитку, чи має він неповнолітніх дітей тощо. Отримати офіційний дозвіл на роботу в Німеччині можна лише за пів року.

Мігранти у Німеччині прибирають сміття Фото: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

Що, однак, не означає, що претенденти на притулок її знайдуть. У лютому 2024 року на біржі праці було зареєстровано близько 700 тисяч осіб із восьми країн, звідки йде основний потік мігрантів. Насамперед із Сирії та Афганістану. Однак, лише половина з них насправді можуть вийти на роботу. Інші відвідують школу, мовні чи інтеграційні курси, зайняті вихованням дітей чи доглядом за хворими родичами. Крім того, треба враховувати, що дві третини з цих 700 тисяч осіб можуть виконувати лише допоміжну роботу, вакансій на яку в Німеччині не так і багато.

За законом, претенденти на притулок та особи, яким відмовлено у наданні притулку, але які поки що залишаються в Німеччині в очікуванні висилки, можуть залучатися до громадських робіт тривалістю до чотирьох годин на день з оплатою 80 центів за годину.

Хто підтримує нововведення міграційної політики

Політик Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з Тюрингії Крістіан Геррґотт (Christian Herrgott), який активно просуває у своєму земельному окрузі нові підходи в галузі міграційної політики, вбачає у залученні претендентів на притулок до громадських робіт багато переваг. Зокрема, це дає можливість працювати тим, хто не може це робити на регулярній основі, дозволяє людям краще структурувати свій день, а владі заощаджувати на утриманні тих, чий статус у Німеччині ще не визначений. "Йдеться про те, щоб власною участю повернути щось тому, хто оплачує все - німецькому платнику податків", - заявив Геррґотт в інтерв'ю виданню Die Welt.

Сім'я мігрантів у гуртожитку Фото: epd

Його ідеї щодо залучення претендентів притулку до громадських робіт знайшли позитивний відгук серед німців. За даними останнього дослідження соціологічного інституту Insa, проведеного для видання Bild am Sonntag, цю ідею підтримують 82 відсотки опитаних. 77 відсотків респондентів схвалюють запровадження спеціальної платіжної картки для цієї категорії мігрантів.

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Не випадково те, що за посилення міграційних норм так активно виступає ХДС у Тюрингії. У вересні тут відбудуться земельні вибори. Соціологічні опитування показують, що перемогу може здобути правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Жорсткою міграційною політикою ХДС сподівається здобути голоси виборців, які поки що мають намір віддати їх за АдН.

Німеччина - улюблена ціль біженців серед європейських країн

У 2023 році було подано майже 330 тисяч заяв із проханням надати притулок у Німеччині. Це становить третину від усіх заяв, ухвалених у 27 країнах Євросоюзу. Ситуація не змінилася і 2024 року. Лише у січні німецька влада зареєструвала 26 000 заявок, повідомили в Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF).

Наплив мігрантів призводить до погіршення ситуації на ринку житла, нестачі місць у дитячих садках та школах, на мовних та інтеграційних курсах. Як показало соціологічне дослідження Фонду Бертельсмана , хоча загалом, культура гостинності німців залишається незмінною, але приплив мігрантів викликає у них занепокоєння. 78 відсотків респондентів очікують, що міграція призведе до додаткових витрат, 74 відсотки побоюються нестачі житла у містах, а 71 відсоток непокоять проблеми у школах.

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Мовні курси для мігрантів Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Чи можливе законодавче обмеження міграційного потоку?

Політики з німецьких опозиційних партій постійно вимагають у законодавчому порядку запровадити стелю кількості мігрантів, яких країна може приймати протягом року. Кілька років тому політики з баварської Християнсько-соціальної спілки (ХСС) - сестринської партії ХДС - називали цифру в 200 тисяч мігрантів на рік. У 2024 році прем'єр-міністр Саксонії з ХДС Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) зажадав обмежити кількість мігрантів 50-60 тисяч на рік. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц згоден з тим, що число мігрантів велике, проте він не бачить можливості щодо запровадження якихось обмежень кількості. Це суперечило б конституційному праву отримання притулку, зазначає він.

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Дещо обмежити кількість нових мігрантів мало б посилення прикордонного режиму при в'їзді в ЄС. У пошуках виходу політики мають намір зробити Німеччину менш привабливою для претендентів на притулок. Власне, з цією метою й запровадили нові правила з платіжними картками замість готівки та спроби залучити біженців до громадських робіт. Експерти в галузі міграційної політики застерігають від очікувань щодо негайних результатів від таких нововведень. Однак вони необхідні не тільки для того, щоб скоротити кількість претендентів на притулок, а й для того, щоб заспокоїти населення і не дати правим популістам з АдН привід для звинувачення інших партій у слабкості міграційної політики.

Ще одним важливим кроком для стримування міграційного потоку може стати те, що розгляд клопотань про надання притулку проводитимуть не в Німеччині, а за межами ЄС. Опрацюванням цієї ініціативи, яку підтримали як партії правлячої коаліції, так і опозиційні християнські демократи, займається міністерство внутрішніх справ Німеччини.