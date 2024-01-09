У ФРН за рік майже 330 тисяч нових прохачів притулку

Протягом 2023 року близько 329 тисяч біженців подали заяву на притулок у ФРН вперше, що у понад 1,5 рази більше, ніж попереднього року. Українці не входять до цієї статистики.

Кількість прохачів притулку у Німеччині у 2023 році є найбільшою з 2016 року. Про це свідчать дані щорічної статистики, опублікованої в понеділок, 8 січня, Федеральним відомством з питань міграції та біженців (BAMF).

Так, з січня по грудень минулого року у ФРН подали близько 329 тисяч первинних заяв про притулок. Майже 23 тисяч з них стосувалися дітей віком до року, які народилися в Німеччині, зауважує dpa. Ще близько 22,8 тисячі людей подалися на притулок повторно.

Більшість біженців - з Сирії, Туреччини та Афганістану

Більшість людей, які шукали притулку у ФРН в минулому році, прибули з Сирії (близько 104,5 тисячі), Туреччини (близько 62,6 тисячі) та Афганістану (близько 53,6 тисячі). Від громадян Росії за рік надійшло близько 9 тисяч прохань, з яких майже 7,7 тисячі первинні. Біженці від війни в Україні не включені до цієї статистики, адже вони отримують негайний тимчасовий захист на підставі відповідної директиви ЄС.

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Позитивне рішення - у майже 52 відсотках заяв

За 2023 рік німецьке відомство розглянуло загалом близько 262 тисяч прохань про притулок, а загальний рівень захисту становив 51,7 відсотка.

У 2016 році кількість запитів на притулок досягла піку - майже 722,4 тисячі первинних заявок, нагадує dpa. У 2022 році загалом близько 217,8 тисячі людей вперше звернулися з проханням про притулок у Німеччині, що майже на 47 відсотків більше, ніж у 2021.

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