В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

Київ отримав іще одного вагомого партнера в Німеччині. До Мюнхена й Лейпцига, які вже багато років мають партнерські зв'язки з українською столицею, додався Берлін. Декларацію про партнерство в четвер, 14 вересня, у будівлі берлінської міської ратуші, в урочистій атмосфері підписали правлячий бургомістр Берліну Кай Веґнер (Kai Wegner) та київський міський голова Віталій Кличко. Перед цим вони зустрілися перед Бранденбурзькими воротами в центрі німецької столиці. Кличко подякував Берліну та всім німцям за підтримку Києву та Україні під час війни.

"Для нас життєво важливо знати, що ми не самі у війні за європейські цінності", - зазначив мер української столиці, виступаючи в берлінській ратуші. "Разом ми вдвічі, вдесятеро сильніші. Це дуже важливо - спільно боротися. Кожен в Європі бажає миру. І ми маємо робити все, аби повернути мир в Україну, в Європу. Це наше найважливіше завдання, за це ми боремося, адже є чітке правило: без боротьби не буде перемоги", - додав він.

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Конкретні проєкти між німецькою та українською столицями не примусили на себе довго чекати. Уже наступного дня, 15 вересня, в рамках нового партнерства до Берліну з Києва прибудуть хокейна та гандбольна юнацькі команди для спільних тренувань і змагань з німецькими однолітками, повідомила речниця уряду німецької столиці у відповідь на запит DW.

"Незабаром після цього Берлін відвідає делегація Департаменту містобудування та архітектури з питаннями щодо відбудови", - кажуть у берлінському уряді. Як перспективні напрямки співпраці в німецькій столиці називають спільні економічні проєкти, стале містобудування та цифровізацію.

Понад 100 нових партнерств за час війни

Співпраця між Києвом і Берліном - лише один приклад з понад 100 нових формальних і неформальних партнерств, укладених між українськими та німецькими громадами від початку повномасштабної війни Росії проти України. Тепер їх у понад двічі більше, ніж було в лютому 2022 року - тоді партнерств між містами двох країн налічувалося 73, повідомили DW в організації Engagement Global, у якій, зокрема, відстежують і координують міжнародну співпрацю німецьких громад. Там кажуть, що за останні 17 місяців отримали численні запити від німецьких громад, які хотіли б продемонструвати солідарність з Україною.

Український прапор у Фрайбурзі - місті-партнері Львова Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

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У кожного німецького міста є можливість також отримати фінансування на реалізацію малих проєктів із українськими громадами обсягом до 50 тисяч євро. Від початку війни цей фонд профінансував 84 різних проєкти. У рамках допомоги під час війни німецькі громади передають українським транспортні засоби й медичні товари, продукти гігієни та харчування. На сайті Engagement Global можна знайти кілька прикладів подібної співпраці - від передачі медикаментів та медичних приладів з Фірзена на заході Німеччини до клініки у львівському районі Кульпарків до відправлення автівок з Дюссельдорфа Чернівцям для забезпечення необхідним внутрішніх переселенців.

Кельн та Дніпро - міста-партнери на Рейні та Дніпрі

Серед великих міст, окрім Берліна та Києва, нове партнерство під час війни було укладено між Кельном та Дніпром. На початку війни в Кельні на мітинг проти російської агресії вийшло 250 тисяч людей, що стало, за словами бургомістерки Генрієте Реке, "найбільшою демонстрацією в історії нашого міста". Усі гуманітарні вантажі з німецького міста на Рейні від літа 2022 року були спрямовані саме до українського міста на Дніпрі, повідомляє місцева преса. У березні цього року в Кельні побувала делегація на чолі з мером Дніпра Борисом Філатовим. А наприкінці серпня до Кельна завітала група з 24 школярів з Дніпра, аби поспілкуватися з однолітками та розповісти їм про життя і навчання під час війни.

З Кельна до Дніпра в грудні 2022 року відправили 370 електрогенераторів Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Партнерство між Києвом та Берліном стало ще одним прикладом кооперації між великими німецькими та українськими містами. Берлін став уже четвертим німецьким містом, із яким Київ має співпрацю у тій чи іншій формі. З 1961-го - ще з часів СРСР та комуністичної НДР - містом-партнером української столиці є східнонімецький Лейпциг, у 1989-му до нього додався баварський Мюнхен, а 2022-го року Київ підписав "пакт солідарності та майбутнього" з північнонімецьким Гамбургом.

По кілька партнерів на одне українське місто

В Engagement Global кажуть, що партнерства міст із інших країн одразу з кількома німецькими громадами не є чимось незвичним, в рамках кожного з них може бути поставлено акцент на різних аспектах співпраці чи залучено різні фахові структури. "Буває, партнерства працюють у три- чи чотирикутнику, та реалізуються спільна діяльність чи проєкти", - кажуть в організації. Як приклад там наводять партнерство між німецькими Ерлангеном та Єною та українськими Броварами з 2022 року.

"Не може бути забагато солідарності з містом, чиї жительки та жителі 19 місяців опираються російському вторгненню, - зазначили в уряді Берліну. - Інші міста-партнери Берліну теж мають партнерства і з іншими німецькими містами". Загалом Берлін має 17 міст-партнерів у світі.

До речі, партнерство Берліну зі столицею Росії Москвою після початку російської війни проти України було призупинене.