В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині
Київ отримав іще одного вагомого партнера в Німеччині. До Мюнхена й Лейпцига, які вже багато років мають партнерські зв'язки з українською столицею, додався Берлін. Декларацію про партнерство в четвер, 14 вересня, у будівлі берлінської міської ратуші, в урочистій атмосфері підписали правлячий бургомістр Берліну Кай Веґнер (Kai Wegner) та київський міський голова Віталій Кличко. Перед цим вони зустрілися перед Бранденбурзькими воротами в центрі німецької столиці. Кличко подякував Берліну та всім німцям за підтримку Києву та Україні під час війни.
"Для нас життєво важливо знати, що ми не самі у війні за європейські цінності", - зазначив мер української столиці, виступаючи в берлінській ратуші. "Разом ми вдвічі, вдесятеро сильніші. Це дуже важливо - спільно боротися. Кожен в Європі бажає миру. І ми маємо робити все, аби повернути мир в Україну, в Європу. Це наше найважливіше завдання, за це ми боремося, адже є чітке правило: без боротьби не буде перемоги", - додав він.
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Конкретні проєкти між німецькою та українською столицями не примусили на себе довго чекати. Уже наступного дня, 15 вересня, в рамках нового партнерства до Берліну з Києва прибудуть хокейна та гандбольна юнацькі команди для спільних тренувань і змагань з німецькими однолітками, повідомила речниця уряду німецької столиці у відповідь на запит DW.
"Незабаром після цього Берлін відвідає делегація Департаменту містобудування та архітектури з питаннями щодо відбудови", - кажуть у берлінському уряді. Як перспективні напрямки співпраці в німецькій столиці називають спільні економічні проєкти, стале містобудування та цифровізацію.
Понад 100 нових партнерств за час війни
Співпраця між Києвом і Берліном - лише один приклад з понад 100 нових формальних і неформальних партнерств, укладених між українськими та німецькими громадами від початку повномасштабної війни Росії проти України. Тепер їх у понад двічі більше, ніж було в лютому 2022 року - тоді партнерств між містами двох країн налічувалося 73, повідомили DW в організації Engagement Global, у якій, зокрема, відстежують і координують міжнародну співпрацю німецьких громад. Там кажуть, що за останні 17 місяців отримали численні запити від німецьких громад, які хотіли б продемонструвати солідарність з Україною.
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У кожного німецького міста є можливість також отримати фінансування на реалізацію малих проєктів із українськими громадами обсягом до 50 тисяч євро. Від початку війни цей фонд профінансував 84 різних проєкти. У рамках допомоги під час війни німецькі громади передають українським транспортні засоби й медичні товари, продукти гігієни та харчування. На сайті Engagement Global можна знайти кілька прикладів подібної співпраці - від передачі медикаментів та медичних приладів з Фірзена на заході Німеччини до клініки у львівському районі Кульпарків до відправлення автівок з Дюссельдорфа Чернівцям для забезпечення необхідним внутрішніх переселенців.
Кельн та Дніпро - міста-партнери на Рейні та Дніпрі
Серед великих міст, окрім Берліна та Києва, нове партнерство під час війни було укладено між Кельном та Дніпром. На початку війни в Кельні на мітинг проти російської агресії вийшло 250 тисяч людей, що стало, за словами бургомістерки Генрієте Реке, "найбільшою демонстрацією в історії нашого міста". Усі гуманітарні вантажі з німецького міста на Рейні від літа 2022 року були спрямовані саме до українського міста на Дніпрі, повідомляє місцева преса. У березні цього року в Кельні побувала делегація на чолі з мером Дніпра Борисом Філатовим. А наприкінці серпня до Кельна завітала група з 24 школярів з Дніпра, аби поспілкуватися з однолітками та розповісти їм про життя і навчання під час війни.
Партнерство між Києвом та Берліном стало ще одним прикладом кооперації між великими німецькими та українськими містами. Берлін став уже четвертим німецьким містом, із яким Київ має співпрацю у тій чи іншій формі. З 1961-го - ще з часів СРСР та комуністичної НДР - містом-партнером української столиці є східнонімецький Лейпциг, у 1989-му до нього додався баварський Мюнхен, а 2022-го року Київ підписав "пакт солідарності та майбутнього" з північнонімецьким Гамбургом.
По кілька партнерів на одне українське місто
В Engagement Global кажуть, що партнерства міст із інших країн одразу з кількома німецькими громадами не є чимось незвичним, в рамках кожного з них може бути поставлено акцент на різних аспектах співпраці чи залучено різні фахові структури. "Буває, партнерства працюють у три- чи чотирикутнику, та реалізуються спільна діяльність чи проєкти", - кажуть в організації. Як приклад там наводять партнерство між німецькими Ерлангеном та Єною та українськими Броварами з 2022 року.
"Не може бути забагато солідарності з містом, чиї жительки та жителі 19 місяців опираються російському вторгненню, - зазначили в уряді Берліну. - Інші міста-партнери Берліну теж мають партнерства і з іншими німецькими містами". Загалом Берлін має 17 міст-партнерів у світі.
До речі, партнерство Берліну зі столицею Росії Москвою після початку російської війни проти України було призупинене.