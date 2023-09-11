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За підтримки ФРН поблизу ЧАЕС побудують вітроелектростанцію

Валерій Сааков
11 вересня 2023 р.

Міндовкілля оголосило намір разом з німецькими партнерами звести вітрову електростанцію навколо ЧАЕС. Українські чиновники сподіваються в такий спосіб збільшити енергонезалежність.

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ЧАЕС
ЧАЕС (архівне фото)Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

У зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) планують спорудити вітрову електростанцію. Відповідні плани озвучило в понеділок, 11 вересня, міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Згідно з поширеною пресслужбою відомства заявою, цей задум планують реалізувати в співпраці з німецькими партнерами, а саме з компанією NOTUS ENERGY.

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Задля цього було підписано відповідний меморандум про співпрацю над проєктом будівництва такої електростанції між українським відомством, німецькою компанією, а також Національною енергокомпанією "Укренерго" і Державним агентством України з управління зоною відчуження, йдеться в повідомленні.

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В українському відомстві сподіваються, що втілення таких задумів "принесе інвестиції та нові робочі місця". "А це внесок в енергонезалежність України, розвиток зелених технологій та прибутки для держави", - пояснює пресслужба відомства. Серед названих чиновниками вигід від втілення цього проєкту - підвищення виробництва електроенергії в енергодефіцитному регіоні, оптимальне використання занедбаної території та відновлення мережевої інфраструктури.

Бербок вказує на важливість відновлюваної енергетики для України

За даними німецького суспільно-правового телеканалу ARD, на церемонії підписання меморандуму була присутня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка нині перебуває з візитом у Києві. За її словами, Україна має активніше використовувати відновлювані джерела енергії, в тому числі й із зони відчуження навколо ЧАЕС.

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Зелена електроенергія з Чорнобиля - це також варіант майбутнього задля миру, наголосила Бербок.

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