Берлін заперечує статтю Bild про секретний план для України

Уряд Німеччини заперечує, що обмежує зі США військову допомогу ЗСУ, підштовхуючи Зеленського до переговорів з Росією.

Розслідування німецького таблоїда Bild про "секретний план" Німеччини та США щодо припинення війни Росії проти України не має під собою жодних підстав, заявив німецький уряд у відповідь на запит DW у понеділок, 27 листопада.

Минулого тижня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke) написав із посиланням на джерело, що США та Німеччина, обмежуючи військову допомогу Україні, хочуть змусити українського президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.

У німецькому уряді відповіли DW: "Від самого початку російської агресивної війни США та Німеччина були прихильні припиненню російської агресії та досягненню справедливого миру в Україні. І це не може бути нав'язаний мир".

"Німеччина твердо стоїть на боці України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту від російської агресії", - наголосили в Берліні та додали, що уряд "перебуває в постійному і тісному контакті з міжнародними партнерами" та вимагає від Росії вивести війська з України.

"Для федерального уряду зрозуміло: Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів", - заявили в уряді Німеччини.

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Bild - про "секретний план" для України

У статті Bild ішлося, що Німеччина та США не планують безпосередньо переконувати Зеленського в необхідності переговорів з РФ, а планують фактично змусити його піти на це, використовуючи як важіль постачання зброї.

За версією видання, союзники збираються постачати озброєння в тих кількостях, які дадуть змогу Збройним силам України (ЗСУ) утримувати нинішній фронт, але не звільняти окуповані Росією території. "Зеленський повинен прийти до усвідомлення того, що так тривати не може. Без будь-якого прохання ззовні. Він має звернутися до свого народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори", - йшлося в матеріалі з посиланням на джерело в німецькому уряді.

За словами співрозмовника Bild, у Німеччини та США також нібито існує "план Б", який полягає в заморожуванні конфлікту на нинішніх рубежах. "Те, до чого прагнуть Берлін і Вашингтон як альтернатива переговорам, - це заморожений конфлікт без угоди між конфліктуючими сторонами", - цитувало видання своє джерело, пояснюючи, що в такому разі лінія зіткнення "зміцнюється і стає новим квазікордоном між Україною і Росією".

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