Bild: США та ФРН хочуть змусити Київ до перемовин з РФ

США та Німеччина хочуть змусити Зеленського розпочати переговори з Росією, поставляючи зброю лише для утримання фронту, пише Bild із посиланням на єдине джерело.

Влада Сполучених Штатів та Німеччини хоче змусити президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією, пише в п'ятницю, 24 листопада, в матеріалі видання Bild військовий оглядач Юліан Репке (Julian Röpcke) з посиланням на єдине джерело в урядових колах ФРН.

За задумом США та Німеччини - найбільших донорів військової допомоги Україні - Київ має підійти до переговорів у "стратегічно вигідній переговорній позиції", щоб обговорювати з Кремлем "суверенітет та територіальну цілісність", стверджує Bild.

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Берлін і Вашингтон не мають наміру безпосередньо переконувати Зеленського в необхідності переговорів, а планують натомість фактично змусити його піти на це, використовуючи як важіль постачання зброї, стверджує Bild. За версією видання, союзники мають намір постачати Києву озброєння в тих кількостях, які дозволять Збройним силам України (ЗСУ) утримувати нинішній фронт, але не звільняти окуповані Росією території.

"Таємний план" США та Німеччини за версією Bild

"Зеленський повинен усвідомити те, що так далі тривати не може. Без жодного прохання ззовні. Він має звернутися до свого народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори", - пояснило підхід джерело Bild в уряді Німеччини.

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За словами співрозмовника видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) виступає проти такої тактики та підтримує постачання озброєнь, але "у нього зв'язані руки". Такої ж думки дотримується експерт з питань оборони опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), стверджує видання. "Стає дедалі очевиднішим, що відомство федерального канцлера не вірить у перемогу України і взагалі не хоче її. Пакет озброєнь, який Пісторіус привіз в Україну, не є виразом цілі "Україна має перемогти". Швидше, це символізує те, що підтримки так мало , що Україну штовхають на переговори", - заявив він Bild.

"План Б" для України

За словами джерела Bild, у Німеччини та США нібито існує також "план Б", який полягає у заморожуванні конфлікту у нинішніх межах. "Те, чого прагнуть Берлін і Вашингтон як альтернативи переговорам, - це заморожений конфлікт без угоди між конфліктуючими сторонами", - сказало джерело видання.

За його словами, лінія зіткнення в такому разі "зміцнюється і стає новим своєрідним кордоном між Україною та Росією". "Це як "Мінськ", тільки без Мінська", - сказало джерело, маючи на увазі мирні переговори Росії та України у Мінську у 2014 році.

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Уряд ФРН: Підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно

Представник уряду ФРН у коментарі Bild заявив, що "Німеччина твердо стоїть на боці України". "Федеральному уряду ясно: Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії", - відповіли Bild в уряді.

"Йдеться про захист суверенітету та територіальної цілісності а, отже, про виживання України. Ми перебуваємо у постійному та тісному контакті з нашими міжнародними партнерами", - додав представник уряду ФРН.

На початку листопада американська телекомпанія NBC з посиланням на двох високопосадовців США повідомила, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з урядом України сценарії, що можуть містити можливі мирні переговори з Росією, які поклали б кінець війні.

Раніше у Києві рішуче відкидали будь-яку можливість перемовин з державою-агресором. Приміром, секретар РНБО Олексій Данілов вказував на нераціональність проведення переговорів з РФ без звільнення окупованих російськими військами територій.