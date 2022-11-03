Німеччина - Ердогану: Позиція Шольца щодо Путіна - незмінна

Уряд Німеччини спростував слова президента Туреччини про те, що в розмові з ним Шольц зазначив необхідність "шукати спільну мову" з Росією, щоб завершити війну в Україні.

У німецькому уряді стверджують, що позиція канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо президента РФ Володимира Путіна залишається незмінною. Так у четвер, 3 листопада, офіційний представник уряду відреагував на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про нібито зміну позиції Шольца.

Після повернення Росії до "зернової угоди" Ердоган, серед іншого, сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу ATV, що Шольц тепер також вважає, що з Путіним "необхідно знайти спільну мову" для того, щоби припинити війну в Україні. Він розповів про це в контексті своєї телефонної розмови з канцлером ФРН, яка відбулася 1 листопада.

У відповідь на цю заяву офіційний представник уряду Німеччини запевнив, що в розмові з Ердоганом Шольц повторив свою позицію: закінчити жорстоку війну, вивести російські війська з України та розпочати мирні переговори з Києвом має Путін.

Після телефонної розмови пресслужба уряду Німеччини повідомляла, що Шольц відзначив зусилля Туреччини щодо відновлення експорту українського зерна в рамках Чорноморської ініціативи та рішуче відкинув як безпідставні твердження Москви про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу". "Канцлер ФРН та президент Туреччини зійшлися на думці, що риторика Росії, пов'язана з можливістю застосувати ядерну зброю, є безвідповідальною", - йшлося також у повідомленні.

Раніше Шольц неодноразово повторював, що вважає неприйнятним вести мирні переговори з Росією в обхід Києва, і наголошував на тому, що одноосібну відповідальність за розв'язання війни несе Путін.