Берлін обіцяє підтримувати народ Білорусі

Німеччина як і раніше планує підтримувати народ Білорусі, доля людей не може бути забута, заявила в річницю початку протестів у Мінську у понеділок, 9 серпня, заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). "Наші вимоги до білоруського режиму не ослабли, це в першу чергу припинення репресій. (...) Доля людей у Білорусі не повинна і не може бути забута", - сказала вона.

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Своєю чергою офіційна представниця міністерства закордонних справ ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr) зазначила, що в червні санкції Євросоюзу щодо офіційних осіб Білорусі були "серйозно посилені". Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вказав на те, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко втратив усіляку політичну і моральну легітимність. "Німеччина і Європейський Союз тому стоять на боці людей Білорусі, які борються за повагу демократичних цінностей і основних прав людини. Ми не допустимо, щоб їх змусили мовчати", - вказав він в заяві, розміщеній на сайті МЗС Німеччини.

Експерт Вільної демократичної партії Німеччини із зовнішньої політики Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) виступив з вимогою введення нових санкцій ЄС щодо Лукашенка. "Режим у Мінську повинен бути уражений там, де Лукашенку і його поплічникам буде боляче", - підкреслив політик, закликавши запровадити ембарго стосовно білоруського калійного експорту.

Нагадаємо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, почалися масові протести. Їхні учасники назвали результати виборів сфальсифікованими і зажадали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Протести тривали кілька місяців.