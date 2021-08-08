Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута?

Масові протести білорусів проти режиму Олександра Лукашенка призвели до безпрецедентних репресій: політв'язнів стає дедалі більше, тривають обшуки і затримання. На владу Білорусі не змогли вплинути ні багатотисячні мирні марші протесту, ні кілька пакетів західних санкцій. Як зупинити репресії і подолати політичну кризу? DW опитала експертів і представників опозиції.

Чому на Лукашенка нічого не діє?

Радник екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Олександр Добровольський не згоден з твердженням, що за рік опору режиму Лукашенка білоруси отримали у відповідь тільки репресії: "Ми отримали інше суспільство, народження нації, дуже сильну діаспору і багато можливостей, щоб усе змінити".

За словами опозиціонера, всі вжиті заходи впливають на режим, причому, досить сильно. "Лукашенко, силові структури, посадовці перебувають в перенапруженні й дискомфорті. Ця ситуація нікого не влаштовує, ніхто не почувається в безпеці", - каже Добровольський.

Світлана Тихановська під час візиту до Берліна в жовтні 2020 року

Білоруські політологи ефект від тиску на Лукашенка, в першу чергу від західних санкцій, оцінюють не так позитивно. "Майже 30-річний досвід Лукашенкa при владі показує, що всі спроби санкцій впливу ніколи не працювали, і зараз, в умовах лобового зіткнення з протестами, тим більше немає підстав вважати, що вони спрацюють", - каже голова Ради з міжнародних відносин "Мінський діалог" Євген Прейгерман. Як зазначає експерт, у такій ситуації режим Лукашенка, навпаки, починає підвищувати напруження репресій, що зараз і відбувається.

Директор інституту "Політична сфера" Андрій Казакевич вважає, що санкції вимагають часу. "Санкції діють щодо нових контрактів, вони будуть відчутні з нового року. Багато хто в оточенні Лукашенка втрачає гроші, але сподівається, що він наведе порядок - і тут теж потрібен час, щоб усвідомити, що як раніше вже не буде. Ефект від санкцій буде, але, швидше за все, з відставанням у часі", - вважає політолог.

Крім того, сам мирний протест, як показує практика, також вимагає якогось часу, каже Казакевич. "Протестувальники можуть впливати тільки, висловлюючи свій протест і незгоду. І тут або влада починає відповідати суспільним очікуванням, або чинити так, як у Білорусі - продовжувати репресії в надії, що все розсмокчеться саме собою".

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Опозиція вимагає від Заходу більш рішучих дій

Павло Латушко

Говорячи про те, що ще можна зробити для впливу на режим Лукашенка, опозиціонер Павло Латушко, голова Народного антикризового управління, зазначає, що закордонним політикам необхідно більше рішучості: "Якщо у іноземних держав буде політична воля, то тоді й результат буде швидким. Потрібні правова відповідальність, повна політична ізоляція і жорсткі економічні санкції".

Крім того, Латушко пропонує створити робочу групу в рамках ЄС для вироблення єдиної позиції щодо Білорусі і декількох сценаріїв можливого розвитку подій, залучити до неї видних політиків світового рівня. "Зараз важливі рішучі дії - країна стоїть перед загрозою втрати незалежності й суверенітету", - каже Павло Латушко.

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А чи можна взагалі зупинити Лукашенка і його репресії?

Політолог Прейгерман, відповідаючи на запитання про те, як можна зупинити репресії в країні, категорично заявляє: ніяк. "Ще рік тому я казав про це: коли йде лобове зіткнення, влада відчуває себе на полі бою і вважає, що треба воювати. А якщо фізично перемагають, то йдуть все далі й далі. Зупинити все це можна тоді, коли вони дійдуть висновку, що основні загрози ліквідовані і потрібно думати, що робити далі", - вважає експерт.

Євген Прейгерман

Однак він зазначає, що багато людей в системі Лукашенка не гірше за інших розуміють, що на самих лише репресіях далеко не заїдеш і рано чи пізно треба буде переходити до творчого режиму дій. "Проблема в тому, - підкреслює він, - що ми потрапили в ситуацію, коли ескалаційна спіраль розкручується безконтрольно, це може затягнутися надовго і це небезпечно".

А в цілому, на думку Прейгермана, ніхто зараз не робить те, що може зупинити репресії. "Їх можна зупинити, якщо Захід припинить санкційний вплив, а опозиція визнає поразку. Але на це, природно, сторони не підуть, а значить, репресії не припиняться", - говорить політолог.

"Ніхто ззовні не вирішить наші проблеми"

Олександр Добровольський, в свою чергу, впевнений, що ключ до подолання політичної кризи в Білорусі знаходиться в самій Білорусі: "Ніхто ззовні не вирішить наші проблеми. Санкції - це важливо, припинити фінансування режиму - це теж важливо, але внутрішній опір найважливіший".

Акція білоруських спортсменів

Політик каже, що недостатньо просто сподіватися на час і чекати, адже навіть зараз кожен білорус може робити багато і без ризику: проявляти солідарність, допомагати політв'язням, поширювати правдиву інформацію, не виконувати злочинні накази. "Від нас залежить, скільки ми чекатимемо. Потрібна завзятість, і перемога буде", - переконаний радник Тихановської.

Політолог Андрій Казакевич, розмірковуючи про те, як зупинити Лукашенка, зазначає, що панацеї немає. "Прихильникам змін потрібно продовжувати опір системі. Якщо це не будуть загальнонаціональні акції, то хоча б на мікрорівні. Можливо, це лунає пафосно, але основне - це просто продовжувати боротьбу", - резюмує експерт.