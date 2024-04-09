Бербок запевнила Молдову в активній підтримці на шляху до ЄС

На думку глави МЗС Німеччини, вступ Молдови до ЄС - "геополітична необхідність та наслідок агресивної війни Росії" в Україні. Анналена Бербок високо оцінила прогрес Кишинева шляхом реформ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообіцяла Молдові подальшу підтримку на шляху вступу до Європейського союзу. У ході зустрічі у Берліні зі своїм молдавським колегою Міхаєм Попшоєм у вівторок, 9 квітня, вона назвала вступ Молдови до ЄС "геополітичною необхідністю та наслідком агресивної війни Росії".

Глава МЗС ФРН високо оцінила те, що Молдова, яка зазнає з боку Росії гібридних загроз, зокрема за допомогою дезінформації, вже провела у вкрай складних умовах важливі реформи як кандидат на вступ до ЄС. Тепер, за її словами, необхідно зберегти цей курс і "продовжити шлях реформ, особливо у сфері правосуддя".

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Бербок: Москва зробить усе, щоб розколоти молдаван

Говорячи про майбутні вибори в Молдові і запланований референдум про вступ до ЄС, Бербок заявила: "Ми точно знаємо, що Росія зробить усе можливе, щоб розколоти вас і поширити свою пропаганду".

За словами голови німецького зовнішньополітичного відомства, через високий рівень свобод демократичні країни є особливо вразливими під час виборчих кампаній. "Але демократії не беззахисні", - запевнила Бербок, вказавши, що разом із молдавським Центром боротьби з дезінформацією та Євросоюзом ведеться робота над подальшим розширенням можливостей аналізу та реагування на російські фейкові новини та брехливу риторику.

Міхай Попшой зі свого боку запевнив, що Кишинів домагається прогресу у проведенні реформ та боротьби з корупцією. "Всі наші громадяни почуваються громадянами Європейського союзу", - заявив він. При цьому, як зазначив глава молдавського МЗС, це відбувається незважаючи на те, що Кремль "використовує всі інструменти гібридної війни, щоб убити клин" між жителями Молдови, зокрема між тими, хто розмовляє румунською чи російською мовами.

Молдова має статус країни-кандидата на членство у Євросоюзі. Наприкінці 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Кишиневом щодо вступу країни до ЄС.