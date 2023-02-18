Бербок закликала партнерів ФРН поставити Києву танки Leopard

У постачанні Україні бойових танків Leopard мають брати участь, крім Німеччини, й інші країни, "щоб це дійсно могло врятувати людські життя", заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала союзників наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні основні бойові танки Leopard. Необхідно разом подбати про те, щоб Україна могла захистити себе і врятувати людські життя, сказала Бербок у п'ятницю, 17 лютого, в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику Bayerischer Rundfunk. "Саме тому ми так наполегливо закликаємо інші країни-партнери, які мають модель, аналогічну тій, яку ми постачаємо", - зауважила міністерка.

За словами глави МЗС ФРН, окремі країни вже пообіцяли надати Україні танки Leopard. "Але нам потрібні й інші держави, які братимуть участь у цьому, щоб це дійсно могло врятувати людські життя", - наголосила Бербок.

Німеччина направить Україні 14 танків Leopard 2 A6

Після тривалих дискусій канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 25 січня офіційно підтвердив намір його країни відправити Україні 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Берлін також дозволив іншим державам реекспорт танків Збройним силам України.

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Як заявив Шольц, завдання - оперативно зібрати для України два танкових батальйони, що в німецькому військовому трактуванні становило б близько 90 бойових машин, а в українському - ,близько 60. Пізніше уряд ФРН уточнив, що "батальйон" слід розуміти з критеріїв саме тієї країни, якій постачають танки.

Києву поки що передадуть половину танкового батальйону

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив раніше цього тижня, що західні країни поки що зможуть направити ЗСУ лише половину батальйону Leopard 2 A6. До нього увійдуть 14 танків, обіцяних урядом ФРН, і три танки з Португалії. Крім того, Польща відправить в Україну один батальйон Leopard 2 А4.

Влада Швеції, як і раніше, перевіряє, чи може вона надати Києву танки Leopard і в якому обсязі. Нідерланди, за словами Пісторіуса, візьмуть участь лише в постачанні боєприпасів до танків, а Данія поки тільки розглядає варіанти своєї участі.

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