Бербок: Припинення вогню в Газі створює ризики для Ізраїлю

Припинення вогню в Газі означало б неможливість Ізраїлю захистити себе від терору ХАМАСу, пояснила глава МЗС ФРН в інтерв'ю DW.

Припинення вогню в Газі без перемоги над терористами загрожує нездатністю Ізраїлю захистити себе від ракетного терору палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, заявила в інтерв'ю DW у понеділок, 20 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Припинення вогню означатиме, що Ізраїлю доведеться вести переговори з ХАМАСом, щоб вони більше не стріляли один в одного, а це означатиме, що Ізраїль не зможе захистити себе від триваючого ракетного терору", - пояснила Бербок.

Вона нагадала, що ХАМАС "щодня чітко дає зрозуміти", що прагне повністю знищити Ізраїль. "У такій ситуації Ізраїль повинен захистити своє населення", - підкреслила глава МЗС ФРН.

Водночас Німеччина разом із партнерами робить усе, щоб допомогти мирним жителям Сектору Гази, запевнила вона. "Боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, яка хоче знищити Ізраїль, а не проти цивільного населення в Секторі Гази, невинних людей, жінок і дітей", - заявила Бербок, додавши, що обговорювала це питання під час візиту до Ізраїлю.

Бербок: Применшення небезпеки Голокосту - дуже тривожне явище

За словами Анналени Бербок, Німеччина і міжнародне співтовариство "взяли на себе зобов'язання" після Другої світової війни. "І те, що зараз люди критикують той факт, що ми говоримо про уроки Другої світової війни, на яких будується міжнародне право, щоб геноцид ніколи більше не повторився, я вважаю вкрай тривожним", - сказала Бербок.

Читайте також: Бербок: У ці дні ми всі - ізраїльтяни

Подібні міркування вона особисто вважає "максимальною релятивізацією" Голокосту - "найгіршого злочину, який коли-небудь відбувався в цьому світі".

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Читайте також: Безпека Ізраїлю як "державна доктрина" ФРН: що це означає?

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 13 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.