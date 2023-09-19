Бербок не хоче зустрічатися з Лавровим на Генасамблеї ООН

Росія намагається влаштувати шоу із зустрічей, хоча насправді не має в них зацікавленості, вважає Анналена Бербок. Вона додала, що дипломати з РФ в різних міжнародних організаціях "фактично більше не можуть говорити".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила у вівторок, 19 вересня, що не має наміру проводити зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, пише dpa.

Вона нагадала, що минулоріч російська сторона вже намагалася зробити "шоу" з домовленості про зустріч, але тоді, як і зараз, реальна зацікавленість голови МЗС РФ у такій зустрічі була нульовою. "Саме тому ця зустріч не відбудеться", - зауважила Бербок.

Міністерка також наголосила, що від початку вторгнення Росії в Україну існує спільна стратегія з державами-партнерами, "що коли йде розмова, то це розмова на рівні голів держав" з президентом Росії Володимиром Путіним. А він, за словами Бербок, настільки ізолювався, що навіть "його власні дипломати в різних міжнародних організаціях фактично більше не здатні говорити".

У квітні Бербок відмовилася брати участь у засіданні Ради Безпеки ООН під головуванням Лаврова, також засідання покинув постійний представник Ізраїлю в ООН.

Сам Лавров минулого вересня одразу після свого виступу покинув засідання Радбезу ООН, на якому обговорювалася ситуація в Україні.

Читайте також: Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах