Ізраїль покинув засідання Радбезу під головуванням Лаврова

На засіданні Радбезу ООН обговорювали палестинське питання. Посол Ізраїлю заявив, що не збирається слухати звинувачення Лаврова в День пам'яті загиблих ізраїльських військових і поліцейських.

Постійний представник Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Гілад Ердан покинув засідання Ради Безпеки 25 квітня, на якому головував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

На засіданні обговорювали палестинське питання, що збіглося з Днем пам'яті, коли в Ізраїлі поминають загиблих військових і поліцейських.

Читайте також: Україна: Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - поганий жарт

За словами Ердана, він неодноразово просив перенести дату засідання, але до нього не прислухалися. "Я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та звинувачення. Ця дискусія не вшановує полеглих. Ізраїль не братиме в ній участі", - сказав дипломат. Він зачитав імена загиблих торік, запалив поминальну свічку і покинув зустріч.

Лавров відкинув звинувачення в тому, що засідання Радбезу мало антиізраїльський характер. За його словами, графік роботи Радбезу обговорювали заздалегідь і "ніхто не заперечив проти".

Читайте також: 50 країн засудили виступ Львової-Бєлової в ООН

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Лаврова.

Дивіться також: Очима карикатуриста: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг