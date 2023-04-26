Ізраїль покинув засідання Радбезу під головуванням Лаврова

За словами Ердана, він неодноразово просив перенести дату засідання, але до нього не прислухалися. "Я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та звинувачення. Ця дискусія не вшановує полеглих. Ізраїль не братиме в ній участі", - сказав дипломат. Він зачитав імена загиблих торік, запалив поминальну свічку і покинув зустріч.
Лавров відкинув звинувачення в тому, що засідання Радбезу мало антиізраїльський характер. За його словами, графік роботи Радбезу обговорювали заздалегідь і "ніхто не заперечив проти".