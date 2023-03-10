Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців

Нижня палата Федерального парламенту Бельгії - Палата представників - визнала Голодомор геноцидом українського народу, спричиненим радянським режимом. Відповідну резолюцію ввечері у четвер, 9 березня, підтримали 117 депутатів, йдеться в Twitter-акаунті бельгійського парламенту.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - прокоментував 10 березня це рішення президент України Володимир Зеленський у Twitter.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості рішення бельгійського парламенту під час російської збройної агресії проти України.

"Визнання Бельгією Голодомору геноцидом українського народу має вирішальне значення для відновлення історичної справедливості, особливо зараз, коли Росія веде війну проти України. Дякую Палаті представників Бельгії за вшанування мільйонів жертв Голодомору та підтримку України", - написав Кулеба у Twitter.

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Верховна Рада Україні у 2006 році ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу. Відтоді таким його визнали низка держав світу, включаючи Німеччину і США.

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Чому Бундестаг таки визнав Голодомор геноцидом? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video