Бельгія у 2024 році надасть Україні зброї на 611 млн євро

Бельгія у 2024 році надасть Україні зброї на 611 млн євро22 січня 2024 р.
Бельгія цього року планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги. Про це у понеділок, 22 січня, у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з колегою із Бельгії Людивін Дедондер.
За його словами, під час розмови міністри обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між країнами.
"Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших сил оборони", - зазначив він.
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Військова допомога від Бельгії
Напередодні стало відомо, що Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а також близько 50 осіб персоналу, які у період з березня по вересень братимуть участь у підготовці українських пілотів.
Місія має на меті забезпечити українські Повітряні сили винищувачами-бомбардувальниками цього типу та підготувати персонал, який зможе використовувати їх для протидії російському вторгненню. Йдеться не лише про навчання пілотів, але й українських техніків та планувальників місій.
Бельгія також приєдналася до авіаційної коаліції з обіцянкою почати передачу Києву F-16 з 2025 року.
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