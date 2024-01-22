Бельгія у 2024 році надасть Україні зброї на 611 млн євро

Цього року Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію ЗСУ, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Бельгія цього року планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги. Про це у понеділок, 22 січня, у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з колегою із Бельгії Людивін Дедондер.

За його словами, під час розмови міністри обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між країнами.

"Вдячний Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів. Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших сил оборони", - зазначив він.

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Військова допомога від Бельгії

Напередодні стало відомо, що Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а також близько 50 осіб персоналу, які у період з березня по вересень братимуть участь у підготовці українських пілотів.

Місія має на меті забезпечити українські Повітряні сили винищувачами-бомбардувальниками цього типу та підготувати персонал, який зможе використовувати їх для протидії російському вторгненню. Йдеться не лише про навчання пілотів, але й українських техніків та планувальників місій.

Бельгія також приєдналася до авіаційної коаліції з обіцянкою почати передачу Києву F-16 з 2025 року.

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