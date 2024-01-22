WSJ: ЄС готує новий план для надання Києву допомоги

Планується, що країни ЄС отримуватимуть компенсацію за спільні закупівлі для України, що дасть змогу ЄС надати Києву військову допомогу на "десятки мільярдів євро", повідомляє газета The Wall Street Journal.

На тлі проблем у США з наданням Україні подальшої військової допомоги чиновники ЄС мають намір розглянути новий план, який дасть змогу надати Києву військову допомогу на десятки мільярдів доларів, незважаючи на внутрішні розбіжності в Євросоюзі. Про це написала газета The Wall Street Journal увечері в неділю, 21 січня.

Згідно з конфіденційним проєктом плану, на який посилається видання, 20 мільярдів євро має бути виплачено з фонду ЄС країнам-членам блоку за надання ними Україні "десятків мільярдів євро" військової допомоги протягом найближчих чотирьох років. Зазначається, що цей план уже кілька тижнів обговорювали всередині ЄС, і його офіційно представили 19 січня.

Військова допомога Україні з Європейського фонду миру

Під час війни Росії проти України ЄС уперше почав використовувати гроші з Європейського фонду миру (ЄФМ) для фінансування летального озброєння для Києва, нагадує видання. Протягом року 5,5 мільярда євро було компенсовано країнам-членам ЄС, які постачали Україні зброю, в основному за рахунок наявних у них запасів боєприпасів, танків і ракет ППО. Однак ось уже пів року уряд Угорщини блокує виплати в рамках довгострокової програми військової допомоги Україні, що передбачає виділення Києву 50 мільярдів євро в період до 2027 року.

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Тепер зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, до якого спрямують близько 6,5 мільярда євро з активів ЄФМ і вноситимуть до п'яти мільярдів євро на рік у період з 2024 по 2027 рік, пише WSJ.

"Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації видатків на спільні закупівлі кількома державами-членами ЄС військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для передачі Україні, - пояснюється в публікації. - Решта грошей підуть на оплату зростаючих видатків на програму ЄС з військової підготовки для українських солдатів, у рамках якої вже було навчено 40 тисяч військовослужбовців (ЗСУ. - Ред.)".

Об'єднання ресурсів для спільних закупівель

До набуття чинності нового плану діятиме перехідний період. За приблизними підрахунками, цього року ЄС може запропонувати країнам-членам компенсацію за військову допомогу Україні на суму 7,5 мільярда євро.

Зазначається, що перевага цього плану полягає в тому, що він дасть змогу країнам ЄС, які мають невелику кількість боєприпасів, об'єднати ресурси під час спільних закупівель. Крім того, структура фонду дасть змогу уникнути регулярних виплат, які раніше неодноразово Угорщина "блокувала або використовувала як важіль, щоб зажадати щось натомість", вказують автори.

Водночас двостороння допомога, яку Німеччина і низка інших країн надають Україні, може бути зарахована в рахунок їхніх внесків до цього фонду.

Очікується, що новий план надання Україні військової допомоги обговорюватимуть на саміті ЄС 1 лютого, однак на ухвалення остаточного рішення щодо нього, імовірно, підуть тижні.

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