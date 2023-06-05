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Бельгія розслідує, чи застосовували в РФ зброю, надану ЗСУ

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Після тверджень Washington Post, що "РДК" і "ЛСР" застосовують бельгійські гвинтівки під час атак на Бєлгородську область РФ, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що звернеться до Києва за роз'ясненнями.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо
Прем'єр-міністр Бельгії Александер де КрооФото: Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa&picture alliance

Бельгія звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися бійцями "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) під час атак на Бєлгородщину в РФ. Про це заявив у понеділок 5 червня, прем'єр-міністр країни Александер де Кроо в ефірі радіостанції Radio 1.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", - сказав де Кроо.

Він додав, що європейська зброя постачається Києву за умови, що вона буде використовуватися в межах України для захисту її території. "Є суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - зазначив прем'єр Бельгії.

Водночас де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться. "Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", - цитує його агенція Reuters.

Цими вихідними американське видання The Washington Post повідомило, що під час атак на Бєлгородську область РФ бійці "РДК" і "ЛСР" нібито використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами Америки та Польщею, і мали на озброєнні гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії. 

Наприкінці травня російські опозиційні збройні формування "РДК" і "ЛСР" заявили про виконання бойових завдань на території Бєлгородщини. Російська влада оголосила в регіоні режим контртерористичної операції та звинувачує в атаках Україну. У Києві свою причетність заперечують. 

Читайте також: ISW про Бєлгородщину: В Росії значне інформаційне потрясіння

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