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Байден "з нетерпінням чекає" членства України в НАТО

Дар'я Нинько
2 год. тому

Президент США Джо Байден заявив, що чекає на день, коли зможе привітати Україну з набуттям членства в НАТО, та пообіцяв, що Америка зробить усе можливе, щоб Україна отримала те, чого потребує.

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Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у ВільнюсіФото: Sean Gallup/Getty Images

Президент США Джо Байден "з нетерпінням чекає" на день, коли зможе привітати Україну з приєднанням до НАТО. Про це він сказав у середу, 12 липня, президенту України Володимиру Зеленському перед двосторонньою зустріччю на полях саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі, пише Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю на той день, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО, - сказав Байден. - Ваша стійкість і ваша рішучість стали взірцем для всього світу".

Президент США також зазначив, що розуміє розчарування українського лідера після саміту НАТО у Вільнюсі. "Я обіцяю вам, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб забезпечити вас тим, що вам потрібно", - сказав Байден.

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Зеленський: Чітко бачимо, як завершити війну спільною перемогою

Володимир Зеленський, своєю чергою, охарактеризував двосторонню зустріч з Байденом як "дуже хорошу, сильну". За його словами, вони обговорили всі важливі для України теми: тривалу підтримку, постачання зброї, питання щодо НАТО.

"Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше, - написав Зеленський у Telegram. - Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою".

Раніше, під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, Зеленський заявив, що результати саміту НАТО у Вільнюсі - гарні, але були б ідеальними, якби Київ отримав запрошення приєднатися до військового союзу.

Він наголосив, що Україну "до швидких процесів, які мають призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі", штовхає війна, водночас додав, що в Києві розуміють позицію окремих держав, які відтягують членство України в НАТО через побоювання розширення війни до масштабів світової.

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