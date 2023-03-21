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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден підписав закон, який вимагає розсекретити частину розвідувальної інформації про походження коронавірусуФото: Bart Maat/ANP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден схвалив розкриття розвідданих про походження COVID

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
1 год. тому

Закон, який підписав президент США Джо Байден, передбачає розсекречення даних розвідки про походження COVID-19, зокрема щодо потенційних зв'язків з Уханьським інститутом вірусології.

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Президент США Джо Байден підписав закон, який вимагає розсекретити частину розвідувальної інформації про походження коронавірусу SARS-CoV-2, повідомив Білий дім у понеділок, 20 березня.

"Я поділяю мету Конгресу - оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусу у 2019 році. У 2021 році я доручив розвідувальному співтовариству використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває", - заявив Байден.

Президент США додав, що його адміністрація продовжить аналіз всієї секретної інформації щодо походження коронавірусу, "включаючи можливі зв'язки з Уханьським інститутом вірусології" в Китаї. "При реалізації цього закону моя адміністрація розсекретить і надасть якнайбільше цієї інформації", - пообіцяв Джо Байден.

Думки відомств США щодо походження COVID-19

Законопроєкт, який вимагає від розвідувального співтовариства США розкрити будь-які дані, "що стосуються потенційних зв'язків між Уханьським інститутом вірусології та походженням COVID", був ініційований після виходу матеріалу The Wall Street Journal, в якому видання посилалося на доповідь міністерства енергетики США про походження коронавірусу. Він пройшов голосування у Сенаті та Палаті представників США без заперечень, зазначає Reuters.

Міненерго стверджує, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Це міністерство стало другим федеральним органом США після Федерального бюро безпеки, яке дотримується версії про лабораторний витік вірусу, зазначала WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два не визначилися, зокрема Центральне розвідувальне управління, уточнювала газета.

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У ФБР вважають причиною COVID витік із лабораторії в Китаї

У березні директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що ФБР "вже досить давно" вважає, що причиною пандемії коронавірусу, "швидше за все", став витік з лабораторії в Ухані. "Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу. Роботу, яку виконує наш уряд та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - додав директор ФБР.

Офіційний Пекін відкидав усі підозри. Представниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на публікацію WSJ закликала припинити дискредитувати Пекін та політизувати питання походження коронавірусу.

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Від пандемії до ендемії коронавірусу

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