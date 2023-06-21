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ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Коментуючи реакцію лідера КНР на збитий китайський аеростат, президент США заявив, що диктатори збентежені, коли не розуміють, що сталося. В Пекіні назвали його слова абсурдною і безвідповідальною політичною провокацією.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором". Таку заяву він зробив ввечері вівторка, 20 червня, за американським часом, говорячи про те, що збиття китайського аеростата на початку лютого над Атлантичним океаном застало Сі зненацька. 

За словами президента США, повітряна куля збилась з курсу і пролетіла над Аляскою через американську територію, а лідер Китаю про це не знав. "Коли її збили, він був дуже збентежений. Він (Сі. - Ред.) заперечував, що вона (куля. - Ред.) взагалі була там", - зазначив Байден.

"Це велике збентеження для диктаторів. Коли вони не знають, що сталося", - цитує Байдена агенція Associated Press (AP).

Пекін: Це відверта політична провокація

У відповідь на це в Китаї назвали заяви Байдена "вкрай абсурдними і безвідповідальними". За словами речниці міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, подібні коментарі "повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю".

"Це відверта політична провокація. Китай висловлює рішуче невдоволення і протест", - заявила Мао. Вона вкотре зазначила, що аеростат призначався для метеорологічних досліджень і випадково збився з курсу.

Вашингтон підозрював, що Китай запустив кулю в шпигунських цілях.

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Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен повернувся з Пекіна, де зокрема зустрічався з Сі. Візит мав на меті послабити напруженість між двома державами, але, схоже, не досягнув вагомих результатів.

До того "диктатором" та "воєнним злочинцем" Байден називав президента РФ Володимира Путіна після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Хоча Сі очолює країну, яка офіційно називається Китайська Народна Республіка, він не має жодних обмежень щодо своїх повноважень як глава держави, командувач збройними силами та лідер правлячої Комуністичної партії, нагадує AP.

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