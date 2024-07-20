Баку: Продовження транзиту газу РФ через Україну можливе

Баку веде переговори з Москвою щодо збереження транзиту російського газу до Європи. Строк дії поточної угоди спливає 31 грудня 2024 року.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у суботу, 20 липня, що докладає зусиль для сприяння продовженню договору про транспортування російського газу до Європейського Союзу через територію України, передає "Голос Америки".

За словами Алієва, ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням допомогти в укладанні угоди. "Продовження контракту можливе. Ми намагатимемося допомогти", - заявив Алієв.

Строк дії поточної п'ятирічної угоди між російським "Газпромом" та українським "Нафтогазом" спливає 31 грудня 2024 року. Україна раніше заявляла, що не продовжуватиме контракт, за яким щороку до Європи поставляється близько 15 мільярдів кубометрів російського газу. Київ однак допускає збереження угоди на певних умовах та за участю компаній з ЄС.

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Як відомо, через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, ЄС скоротив велику частину імпорту російського газу. Утім, деякі країни Центральної Європи, як і раніше, залежать від нього, як-от Австрія, котра отримує більшу частину свого газу з Росії трубою, що пролягає через Україну.

У ЄС є прихильники продовжити угоду

Німецька газета Handelsblatt повідомляла про те, що хоч ЄС має мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, проте деякі країни досі сильно залежать від поставок блакитного палива з Росії.

За даними Handelsblatt, одним із варіантів є укладання нового контракту між "Газпромом" і європейським енергетичним підприємством, яке купуватиме газ на російсько-українському кордоні, направлятиме його до Євросоюзу і платитиме "Оператору газотранспортної системи України" (ОГТСУ) за транзит.

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Другий варіант передбачає нарощування постачань газу з Азербайджану за допомогою Трансанатолійського газопроводу (TANAP). Проте цей шлях вже є завантаженим, а Баку немає можливості прокачувати через нього більше палива, тому розширення займе час.

Таким чином, ЄС міг би домовлятися про постачання азербайджанського газу через територію України, але для цього знову потрібно було б залучити РФ до схеми постачання.