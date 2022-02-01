Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Німецького автовиробника Daimler AG офіційно перейменували у вівторок, 1 лютого, на Mercedes-Benz Group AG. Усередині компанії назву змінили в суботу - рівно через 136 років після того, як 29 січня 1886 піонер автомобілебудування Карл Бенц (Carl Benz) запатентував винайдений ним перший у світі автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, йдеться в заяві фірми.

Мета - стати люксовим брендом

Рішенням про ребрендинг голова правління корпорації Ола Келленіус (Ola Källenius) завершує масштабну корпоративну реструктуризацію, яка почалася наприкінці 2021 року з виділення вантажного підрозділу Daimler Truck. Відтоді є дві окремі компанії, кожна з яких котирується на фондовій біржі. Нині Mercedes-Benz зосередився на виробництві легкових автомобілів та мінівенів.

Як заявив Келленіус минулого тижня, аби підвищити привабливість автовиробника, як логотип компанії використовуватиметься традиційна емблема з трипроменевою зіркою. "Ми бачимо, що за останні 12-18 місяців увага до Mercedes зросла", - підсумував голова правління. Заявлена ​​ним мета - зробити Mercedes-Benz люксовим брендом. Згідно з додатковою інформацією, у вівторок змінену назву має бути внесено до торгового реєстру.

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Ставка на електромобілі

За словами Келленіуса, у майбутньому бізнес Mercedes-Benz буде орієнтований на електромобілі. Якщо "дозволять ринкові умови", штутгартський концерн має намір повністю перейти на їхнє виробництво вже до кінця поточного десятиліття.

За оцінками експертів, Mercedes-Benz - один із найдорожчих автобрендів світу. Минулого року, наприклад, американська консалтингова фірма Interbrand оцінила його у 51 мільярд доларів США. У цьому сегменті його випереджає лише японський конкурент Toyota. А очолюють рейтинг найдорожчих брендів світу американські гіганти Apple та Amazon.

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