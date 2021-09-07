Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність"

Першим "тривожним дзвіночком" став Детройт. Батьківщина провідних американських автовиробників славилася і Детройтським автосалоном. Утім, інтерес виробників до участі у таких заходах поволі спадав, і дедалі частіше вони віддавали перевагу ярмарку побутової електроніки у Лас-Вегасі. Відтак виникла ідея перенести час проведення детройтського автосалону з холодного січня на тепле літо і представляти новинки світу автомотомобільності просто неба. Пандемія коронавірусу, однак, протягом останніх півтора року завадила реалізації цього експерименту. Чи відбудеться салон у наступному році - поки теж під питанням.

IAA очікувала схожа доля. Два роки тому у німецькому Франкфурті-на-Майні - місті традиційної "прописки" автосалону упродовж останніх майже семи десятиліть, - стало зрозуміло, що концепція банального представлення автомобілів у великих павільйонах з вальяжним фланерством відвідувачів, що неспішно оглядають автомобілі, зжила себе і більше не працює.

У виставкових павільйонах автосалону IAA

Очевидно, що автомобіль як такий припинив бути об'єктом сліпого поклоніння навіть у Німеччині - країні автомобілебудування. Так, за умов пандемії люди віддають перевагу пересуванню у захищеному салоні автомобіля замість переповненого громадського транспорту. Але з огляду на постійні затори в центрах міст та підвищення свідомості населення щодо наслідків зміни клімату, особливим інтересом зараз користуються моделі з мінімальними показниками шкідливих викидів. І автомобілі - не єдиний засіб пересування з пункту А до Б.

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Один автосалон - дві міські локації

Щоб врятувати Міжнародний автосалон (IAA) і, можливо, запобігти повторенню ним ймовірної "долі" Детройта, німецька Спілка автомобільної промисловості (VDA) демонструє готовність до експериментів. Під новою назвою - IAA Mobility - на новій локації у Мюнхені, а ще з новою концепцією. Автосалон тепер розділений на дві пов'язані між собою частини. Перша - у павільйонах у східному районі Мюнхена, а інша - прямо у середмісті баварської столиці.

Велосипеди тепер теж представлені на автосалоні як частина коцепції "міської мобільності"

Першим кидається в очі те, що виставкові майданчики простоюють доволі порожніми. "Протяги гуляють" у трьох з 12-ти павільйонів, ще у трьох виставлені олдтаймери та безліч велосипедів. Пояснити це можна тим, що у Мюнхені виробників велосипедів більше, ніж автовиробників. Але у цьому і новинка концепції IAA Mobility - у центрі уваги тепер не автомобіль як об'єкт, а "міська мобільність" в усьому її різноманітті. Акцент робиться на технологічних "рішеннях, що ведуть до кліматичної нейтральності", пояснила в інтерв'ю DW голова VDA Гільдегард Мюллер (Hildegard Müller). Можливо, цим і пояснюється помітне, у порівнянні з минулими роками, зменшення виставкових площ для автомобілів Mercedes-Benz, Volkswagen та BMW.

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Автомобілі великі та малогабаритні

Автомобіль, який Volkswagen представив у Мюнхені, також був невеликим за габаритами. Це електрокар для міських потреб під назвою ID.LIFE. Автомобіль має бути запущений у серійне виробництво у 2025 році, націлений на завоювання прихильності молодих клієнтів і коштуватиме близько 20 тисяч євро.

VW ID.LIFE

Набагато більшою за габаритами є модель від Mercedes Benz, а саме - Mercedes Maybach EQS. Йдеться про першу повністю електричну модель Maybach. Націлена вона на тих вибагливих клієнтів Mercedes, для яких S-клас (доступний як EQS з електроживленням) недостатньо стильний. Також Mercedes представив модель "GT 63 SE Performance", яка пройшла "тюнінг" від AMG, із загальною потужністю 843 кінських сили (200 з яких забезпечують два електроприводи) і максимальною швидкістю 316 км/год.

Керівник Daimler Ола Келленіус (Ola Källenius) заявив в інтерв'ю DW, що Mercedes "стає дедалі електричнішим і в цьому десятилітті здолає більший відрізок шляху до нульових викидів". Отже, усі нові автомобілі, які Mercedes Benz розроблятиме з 2025 року, будуть виключно електричними. Вочевидь задля підкреслення "зелених" прагнень, Mercedes Benz представляв свої моделі у Мюнхені посеред нашвидкуруч розстелених монтувальниками зелених газонів.

BMW iVision Circular

BMW, у свою чергу, презентував у рідному для концерну Мюнхені перспективну модель iVision Circular, виготовлену на 100 відсотків зі старої переробленої сировини. Цікаво, що "за вислугою літ" її теж можна бути утилізувати з переробкою.

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Чи виживе нова концепція?

Взагалі це тижневе свято мобільності проводиться під негласним девізом: "Як врятувати автосалон від краху?" Комп'ютерний ярмарок Cebit раніше теж намагався забезпечити собі виживання, у тому числі й літньою програмою. Але марно, бо ярмарок закрився.

Тепер велике питання, чи виживе нова мюнхенська концепція IAA, проти якої цими вихідними у Мюнхені навіть вийдуть на протести. Очікуються велопробіги та спроби заблокувати автосалон. Порядок у місті на вихідних забезпечуватимуть 4500 правоохоронців.