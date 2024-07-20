Австралія заявила про появу шкідливих сайтів після IT-збою

Агентство кіберрозвідки країни заявило, що з'явилася низка шкідливих веб-сайтів і неофіційних кодів, які пропонують "допомогу" організаціям у відновленні після збоїв, спричинених інцидентом CrowdStrike.

Австралійське агентство кіберрозвідки у суботу, 20 липня, заявило, що в інтернеті з'явилися "шкідливі веб-сайти та неофіційні коди", які нібито допомагають відновити роботу після глобального IT-збою напередодні, що вразив банки, авіакомпанії, роздрібну торгівлю, ЗМІ та інші сфери економіки.

Як передає Reuters, Австралійське управління сигналів (ASD) - агентство кіберрозвідки країни - пояснило, що "з'явилася низка шкідливих веб-сайтів і неофіційних кодів, які претендують на те, щоб допомогти організаціям відновитися після масштабних збоїв, спричинених технічним інцидентом CrowdStrike".

На своєму веб-сайті агентство повідомляє, що його центр кібербезпеки "наполегливо рекомендує всім споживачам отримувати технічну інформацію та оновлення лише з офіційних джерел CrowdStrike".

Міністерка кібербезпеки Клер О'Ніл написала у соціальній мережі X, що австралійці повинні "бути напоготові щодо можливих шахрайств і спроб фішингу".

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Глобальний IT-збій

Нагадаємо, зранку 19 липня у всьому світі була паралізована робота великої кількості компаній і установ різних галузей економіки через серйозний збій ІТ-систем. Згодом у компанії CrowdStrike підтвердили, що збій був пов'язаний із надсиланням її оновлень Windows.

Через ці збої у багатьох країнах, зокрема в Німеччині, США, Нідерландах, Іспанії та Індії, виникли складнощі із авіасполученнм, аеропорти та авіакомпанії по всьому світу повідомляли про затримки і скасування рейсів, деякі - переходили на ручну реєстрацію.

Австралія була однією з багатьох країн, які постраждали від збою. Так, найбільший австралійський банк Commonwealth Bank of Australia повідомив, що деякі клієнти не змогли переказати гроші. Національна авіакомпанія Qantas і аеропорт Сіднея заявили, що літаки затримуються, але все ще літають.

Втім, прем'єр-міністр Ентоні Албаніз пізно ввечері в п'ятницю заявив, що внаслідок збою не було жодного впливу на критично важливу інфраструктуру, урядові служби або системи екстреного телефонного зв'язку.