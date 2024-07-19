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ТехнологіїСполучені Штати Америки

У CrowdStrike вже виправляють причину глобального IT-збою

Дмитро Шварц
19 липня 2024 р.

Компанія з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc, програмне забезпечення якої стало причиною глобального ІТ-збою, вже знайшла помилку й виправляє її, заявив генеральний директор Джордж Курц.

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Аеропорт Бангкоку, який постраждав від глобального ІТ-збою
Аеропорт Бангкоку, який, серед інших, постраждав від глобального ІТ-збоюФото: Mailee Osten-Tan/Getty Images

Компанія з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc., програмне забезпечення якої стало причиною глобального ІТ-збою, вже знайшла помилку та виправляє її. Про це у п'ятницю, 19 липня, повідомив генеральний директор компанії Джордж Курц.

"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні контенту для хостів Windows. Хости Mac і Linux не постраждали. Це не інцидент безпеки або кібератака. Проблему було виявлено, ізольовано та розгорнуто виправлення", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

Компанія направляє клієнтів на портал підтримки для отримання останніх оновлень і буде надавати їх на своєму веб-сайті, зазначив Курц. "Ми також рекомендуємо організаціям забезпечити зв'язок з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", - запевнив він.

Збій вплинув на роботу установ і сервісів у всьому світі

Нагадаємо, що у всьому світі зранку у  п'ятницю, 19 липня, була паралізована робота великої кількості компаній і установ різних галузей економіки через серйозний збій ІТ-систем. Згодом у CrowdStrike підтвердили, що збій був пов'язаний із надсиланням її оновлень Windows.

Через ці збої у багатьох країнах, зокрема в Німеччині, США, Нідерландах, Іспанії та Індії, виникли складнощі із авіасполученнм, аеропорти та авіакомпанії по всьому світу повідомляли про затримки і скасування рейсів, деякі - переходили на ручну реєстрацію, повідомляє Reuters.

З усього світу повідомлялося про зброї мереж у ЗМІ, банках та інших фінансових установах, державних установах. Також складнощі спостерігалися і у роботі екстрених та медичних служб у низці країн. Оргкомітет Олімпіади-2024 в Парижі заявив, що кіберзбій уповільнив його роботу.

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