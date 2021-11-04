Аваков: глава МВС не повинен бути міністром "чого бажаєте"

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив причину своєї відставки у липні цього року тим, що був незалежним міністром і не хотів "брати участь у певних речах". "Я пропрацював два з лишком роки, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це спричинило відставку", - сказав Аваков у четвер, 4 листопада, в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

При цьому він додав, що не хотів брати участі в деяких речах, з якими не згоден. "Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається", - зазначив він.

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За словами ексміністра, однією з причин його відставки з посади глави МВС також став той факт, що, на його думку, він занадто сильний і незалежний міністр. "Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте", - переконаний Аваков.

Він також заявив, що зараз виконавча влада зосереджена на Офісі президента через монобільшість у парламенті. "Це - той мандат, який дали люди, це правда, але немає ніякого балансу, це гігантська проблема", - підсумував він, цитує "Інтерфакс-Україна".

У цьому зв'язку Аваков закликав низку інших відомих політиків - зокрема, Дмитра Разумкова, Юлію Тимошенко, Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка - створити "альянс або мезальянс, який дозволив би зробити баланс, який рухає нашу країну вперед".

Відставка Авакова

15 липня Верховна Рада підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймав цю посаду близько семи років. Заяву про звільнення він подав сам. 16 липня главою МВС депутати призначили Дениса Монастирського, який до цього був головою профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду Арсенія Яценюка, в якому пропрацював з 2014-2016 роки. Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019 роки), Олексія Гончарука (2019-2020 роки) та Дениса Шмигаля (2020-2021 роки).