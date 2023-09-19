Атака РФ на Львів: знищено 300 тонн гумдопомоги

На складі гуманітарної місії Римо-католицької церкви через атаку РФ знищено 300 тонн гумдопомоги: продукти, гігієнічні набори, теплий одяг та майже ціла фура генераторів.

Внаслідок удару російських дронів по промислових складах у Львові в ніч на вівторок, 19 вересня, було знищено склад релігійної місії Римо-католицької церкви в Україні "Карітас-Спес", на якому зберігалося близько 300 тонн гуманітарних вантажів, повідомляє сайт місії.

"Загалом це було близько 15 фур гуманітарної допомоги (…) Це були речі і нові, і вживані і взуття на зиму, і, найцінніше, - те, що були генератори. Це близько однієї фури генераторів, які просто всі згоріли", - повідомив єпископ Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви Едуард Кава.

Зокрема, знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом. За словами Кави, частина гуманітарної допомоги була надана Ватиканом.

В ООН засудили атаку на гуманітарний склад

Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних націй в Україні Деніз Браун "найрішучіше" засудила російський удар по складу "Карітас-Спес". Вона зауважила, що протягом року удари РФ по "гуманітарних активах" посилились, що впливає на людей, які потерпають від жахливих наслідків війни.

"Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Удари по них або невибіркові удари суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право не є вибірковим, це зобов'язання, якого потрібно дотримуватися", - наголосила Деніз Браун.

Удар РФ по Львову

В ніч на вівторок російські війська запустили по Україні 30 ударних дронів типу "Shahed", 27 з яких збили сили протиповітряної оборони. Три влучання зафіксували по промислових складах у Львові.

Внаслідок атаки щонайменше один чоловік загинув, ще один - зазнав поранень.