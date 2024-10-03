Атака РФ на Харків: Кількість постраждалих зросла до 12

Унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці постраждали 12 людей, серед них - трирічна дитина. Рятувальники продовжують розбір завалів, під якими можуть перебувати люди.

Увечері у середу, 2 жовтня, армія РФ завдала ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ). Одна з бомб влучила в житловий п'ятиповерховий будинок. Між третім і четвертим поверхами почалася пожежа.

Унаслідок атаки, за останніми даними місцевої влади, постраждали 12 осіб, серед них - трирічна дитина. "Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих дівчинка 3 років - лікується амбулаторно", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На російський удар по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Він опублікував кадри з місця подій у соцмережі Х. "Щоб такі російські удари припинилися, Україна повинна отримати необхідну і, головне, достатню підтримку з боку світу, з боку партнерів. Кожен лідер точно знає, що потрібно робити. Важливо бути рішучими", - написав Зеленський.

Окрім того, вранці у четвер, 3 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи, а згодом - про наслідки обстрілів передмістя. "Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - написав він у Telegram.