У Курську заявили про влучання дрона у багатоповерхівку

У міноборони РФ повідомили про атаки Курська й Брянської області безпілотниками літакового типу. БпЛА виявили й знищили, запевняють у Москві, однак не обійшлося без пошкоджень.

Російські військові й посадовці повідомили про "спроби атаки" безпілотними літальними апаратами (БпЛА) в Курській і Брянській областях, розташованих поблизу кордону з Україною. Як інформує пресслужба міноборони РФ, в ніч на неділю, 27 серпня, територія цих двох російських регіонів зазнала атаки двох українських БпЛА літакового типу, які виявили й знищили в польоті.

Однак згодом губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив у Telegram-каналі про пошкодження одного з багатоквартирних будників у Курську внаслідок влучення в нього безпілотника. За його даними, на деяких поверхах були вибиті шибки. Також "від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету" Курського державного аграрного університету, додав російський посадовець.

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Як повідомлялося, в ніч на 26 серпня столиця РФ Москва зазнала чергової атаки дронів. Тоді міноборони РФ повідомило, що у Московській області було збито український безпілотник "літакового типу".

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Днем раніше повідомлялося про одну з наймасовіших атак з застосуванням БпЛА по об'єктах РФ на території Криму.

Також за день до того міністерство оборони РФ заявило, що збило запущену Україною ракету над Калузькою областю, що межує з Московською областю. Москва традиційно звинувачує в атаках Київ.

Натомість Україна майже ніколи публічно не бере на себе відповідальність за атаки на території Росії або на підконтрольній Росії території України, але в останні місяці заявляє, що знищення російської військової інфраструктури допомагає Києву вести контрнаступ.