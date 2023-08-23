Влада Бєлгородщини заявила про 3-х загиблих від удару дрона

За даними російської влади, троє жителів Бєлгородської області загинули через удар із безпілотного літального апарата по території санаторію в селі Лави. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, поклавши відповідальність за атаку на збройні сили України (ЗСУ).

З безпілотника скинули вибуховий пристрій, повідомив губернатор. "Двоє чоловіків від отриманих ран померли на місці. За життя одного потерпілого до останнього боролися лікарі, але отримані травми були несумісні з життям", - написав Гладков. Раніше глава регіону повідомив про обстріл санаторію в селі, на територію якого, як стверджує Гладков, з БпЛА було скинуто дві гранати, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 13 серпня Гладков повідомляв про два збиті БпЛА під Бєлгородом і пізніше про пошкодження багатоквартиного будинку.

У ніч на 23 серпня безпілотники атакували також столицю РФ Москву, де один з них влучив у споруджувану будівлю ділового комплексу "Москва-Сіті".