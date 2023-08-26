Москву атакували дрони: у РФ повідомили про збиття БпЛА

У Московській області відпрацювало ППО, внаслідок чого було збито один дрон, повідомили в міноборони РФ. Влада знову на кілька годин закрила аеропорти.

Столиця РФ Москва в ніч на суботу, 26 серпня, зазнала чергової атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За даними міноборони РФ, у Московській області було збито український безпілотник "літакового типу".

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області", - заявили у відомстві.

Інцидент стався близько 03:00 за місцевим часом. Зазначається, що ціллю удару безпілотника були об'єкти на "території Москви й Московської області".

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Першим про збиття дрона повідомив мер Москви Сергій Собянін. "Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає", - написав Собянін у своєму Telegram-каналі. Російський посадовець також додав, що на місці події працювали екстрені служби.

Істринський район розташований на відстані близько 70 кілометрів від Москви.

Знову кілька годин не працювали аеропорти

Тим часом унаслідок повітряної тривоги три найбільші московські аеропорти - Шереметьєво, Домодєдово і Внуково - призупиняли польоти на кілька годин, повідомило російське агентство "ТАСС" з посиланням на авіаслужби.

Нагадаємо, що напередодні російська окупаційна влада повідомила про масовану атаку дронів по об'єктах у Криму, в якій, за даними Москви, взяло участь загалом 42 БпЛА.

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Також за день до того міністерство оборони РФ заявило, що збило запущену Україною ракету над Калузькою областю, що межує з Московською областю. Москва традиційно звинувачує в атаках Київ.

Натомість Україна майже ніколи публічно не бере на себе відповідальність за атаки на території Росії або на підконтрольній Росії території України, але в останні місяці заявляє, що знищення російської військової інфраструктури допомагає Києву вести контрнаступ.