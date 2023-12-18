Армія РФ не полишає спроб захопити Авдіївку - генштаб

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати війська РФ, які, зокрема, не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині.

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Війська РФ завдали двох ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій Сил оборони Украни та населених пунктів. Про це у понеділок, 18 грудня, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Також у генштабі зазначили, що під артилерійським вогнем армії РФ опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Донецької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ, які не полишають спроб оточити Авдіївку, наголосили у ГШ.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області", - зазначили в генштабі.

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В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські військові відбили дев’ять атак російських підрозділів в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, а на Бахмутському напрямку - п’ять атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують війська РФ в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито чотири атаки. Ще чотири атаки противника Сили оборони відбили на Запорізькому напрямку - західніше Вербового та Роботиного.

ППО уночі збила всі запущені ударні дрони - ПС

Своєю чергою командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що у ніч на 18 грудня російські війська атакували Україну п’ятьма ударними безпілотниками типу “Shahed” із району російського Приморсько-Ахтарська.

“Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей”, - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

У своїх ранкових зведеннях Хмельницька та Миколаївська обласні військові адміністрації (ОВА) повідомили, що збиття “шахедів” обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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Нагадаємо, що Повітряні сили в ніч на неділю, 17 грудня, відбили чергову нічну атаку російських військ по цивільних і військових об'єктах України. Тоді російські війська атакували крилатою ракетою "Іскандер-К" та керованою авіаційною ракетою Х-59, які запускалися з Криму та окупованої Херсонщини, а також 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, що запускалися з районів Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда в Криму.