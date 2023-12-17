Нічна атака Росії: на Одещині є жертви

Під час комбінованих нічних атак війська Росії завдавали ударів по Україні керованою авіаракетою Х-59, крилатою ракетою "Іскандер-К" і 20 "шахедами". На Одещині повідомили про жертви внаслідок атаки.

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) відбили в ніч на неділю, 17 грудня, чергову нічну атаку російських військ по цивільних і військових об'єктах України. Згідно з повідомленням командування ПС ЗСУ, у ночі російські війська атакували крилатою ракетою "Іскандер-К" та керованою авіаційною ракетою Х-59, які запускалися з Криму та окупованої Херсонщини, а також 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, що запускалися з районів Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда в Криму.

Повідомляється, що українським зенітникам вдалося збити ракету Х-59 та 20 ударних дронів, а крилата ракета "Іскандер-К" не досягла своєї цілі. "Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, наголошується в повідомленні.

На Одещині від удару безпілотника загинула людина

Тим часом Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про одну загиблу цивільну особу внаслідок падіння уламків безпілотника.

"Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину", - написав у Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він також додав, що сили протиповітряної оборони збили в небі Одещини 9 БпЛА типу Shahed-136.

Нагадаємо, напередодні війська РФ намагалися атакувати кількома групами безпілотників столицю України Київ. Утім, усі повітряні цілі було знищено на підльоті.