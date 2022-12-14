Аргентина вийшла у фінал ЧС із футболу в Катарі

Аргентинська збірна обіграла команду Хорватії і вийшла у фінал світової першості з футболу в Катарі.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

Перший півфінальний матч на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі між збірними Аргентини та Хорватії у вівторок, 13 грудня, завершився перемогою аргентинців з рахунком 3:0.

Голи забили: Ліонель Мессі (на 34-й хвилині з пенальті), Хуліан Альварес (на 39-й хвилині), Альварес із подачі Мессі (на 69-й хвилині),

У поєдинку за звання чемпіона світу з футболу 2022 року збірна Аргентини зустрінеться з переможцем другого півфіналу Франція-Марокко, що відбудеться 14 грудня.

Другий фінал ЧС у кар'єрі Мессі

Для Ліонеля Мессі це вже другий фінал чемпіонату світу в кар'єрі. Попереднього разу, 2014 року, збірна Аргентини програла збірній Німеччини з рахунком 0:1 - німці забили тоді єдиний гол у додатковий час.

Півфінал із Хорватією став для Мессі 25-м матчем на чемпіонатах світу. Таким чином Ліонель повторив рекорд німецького футболіста Лотара Маттеуса (Lothar Matthäus) - чемпіона світу 1990 року.

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