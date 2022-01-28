Апеляційний суд підтвердив довічний вирок ексватажку "ЛНР" Плотницькому

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про довічне позбавлення волі колишнього ватажка самопроголошеної "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева й Олександра Гуреєва у справі про збитий у 2014 році літак Збройних сил України Іл-76. Про рішення суду, яке було винесене ще 24 січня стало відомо у четвер, 27 січня.

Зауважимо, вироки у справі ухвалені заочно, адже підсудні перебувають на непідконтрольній уряду України території. У коментарі DW адвокат Плотницького Євген Кайнога підтвердив інформацію про рішення апеляції. Однак, він не наразі не уточнив, чи має намір захист оскаржувати його у Верховному суді й додав, що ще "не бачив тексту вироку".

За інформацією українського слідства, усі троє були причетні до блокування сил Антитерористичної операції на Донбасі, "влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, що перекривав авіаційне сполучення аеропорту Луганська".

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У березні 2021 року Красногвардійський суд засудив до довічного ув’язнення Плотницького, Гуреєва і Патрушева.

Збиття Іл-76 у Луганську

14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорт у Луганську було збито український військово-транспортний літак Іл-76. Загинули усі 49 військовослужбовців, які перебували на борту. Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака.

Окрім вищезгаданих бойовиків, причетним до трагедії називали колишнього начальника штабу - першого заступника керівника Антитерористичної операції, генерал-майора генштабу ЗСУ Віктора Назарова. Йому було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі військових. У березні 2017 року Назарова було визнано винним і засуджено до семи років ув'язнення. 16 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив вирок генерал-майору без змін. Водночас Верховний суд України 21 травня 2021 року виправдав Назарова.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Ігор Плотницький пішов у відставку з посади очільника "ЛНР" за станом здоров'я. Згодом його бачили в Росії. З 2017 року в "ЛНР" керує Леонід Пасічник.

На момент збиття літака Плотницький був ватажком незаконного формування "Зоря", Андрій Патрушев був його заступником. Олександр Гуреєв був на той час ватажком незаконного формування "Вітязь".