Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ

Колишнього ватажка самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за збитий у 2014 році літак Іл-76 Збройних сил України.
Червоногвардійський суд Дніпра ухвалив рішення в справі про збитий у 2014 році літак Збройних сил України Іл-76. Згідно з оголошеною у вівторок, 16 березня, ухвалою суду, ексватажка самопроголошеної сепаратистської "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева й Олександра Гуреєва засуджено до довічного позбавлення волі без конфіскації майна, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на онлайн-видання "Судовий репортер".
"Судді понад місяць перебували у нарадчій кімнаті. Текст вироку має понад 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами - близько 8 годин", - зазначається в повідомленні "Судового репортера". Вирок ухвалили заочно, адже підсудні перебувають на непідконтрольній уряду України території.
Військово-транспортний літак Іл-76 повітряних сил ЗСУ було збито в ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу під час заходу на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.
Згодом генерал-майору Генштабу ЗСУ Віктору Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ під час їхньої передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 до Луганська. У березні 2017 року Назарова було визнано винним і засуджено до семи років ув'язнення. 16 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив вирок Назарову без змін, проте його не взяли під варту, а виконання вироку було призупинено у зв'язку з поданням скарги до Верховного суду, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Ігор Плотницький пішов у відставку з посади очільника "ЛНР" за станом здоров'я. Згодом його бачили в Росії. З 2017 року в "ЛНР" керує Леонід Пасічник.
На момент збиття літака Плотницький був ватажком незаконного формування "Зоря", Андрій Патрушев був його заступником. Олександр Гуреєв був на той час ватажком незаконного формування "Вітязь".
Унаслідок вибуху автомобіля двоє осіб отримали поранення. За деякими даними, сам ватажок проросійських сепаратистів у Луганську Ігор Плотницький дістав важкі поранення.