 Плотницького заочно засудили до довічного ув′язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Плотницького заочно засудили до довічного ув'язнення за збиття Іл-76 - ЗМІ

Колишнього ватажка самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків заочно засудили до довічного ув'язнення за збитий у 2014 році літак Іл-76 Збройних сил України.

Колишній ватажок сепаратистської ЛНР Ігор Плотницький (архівне фото)

Колишній ватажок сепаратистської "ЛНР" Ігор Плотницький (архівне фото)

Червоногвардійський суд Дніпра ухвалив рішення в справі про збитий у 2014 році літак Збройних сил України Іл-76. Згідно з оголошеною у вівторок, 16 березня, ухвалою суду, ексватажка самопроголошеної сепаратистської "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева й Олександра Гуреєва засуджено до довічного позбавлення волі без конфіскації майна, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на онлайн-видання "Судовий репортер".

"Судді понад місяць перебували у нарадчій кімнаті. Текст вироку має понад 100 сторінок. Вирок оголошували 15-16 березня з перервами - близько 8 годин", - зазначається в повідомленні "Судового репортера". Вирок ухвалили заочно, адже підсудні перебувають на непідконтрольній уряду України території.

Військово-транспортний літак Іл-76 повітряних сил ЗСУ було збито в ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу під час заходу на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Згодом генерал-майору Генштабу ЗСУ Віктору Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ під час їхньої передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 до Луганська. У березні 2017 року Назарова було визнано винним і засуджено до семи років ув'язнення. 16 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив вирок Назарову без змін, проте його не взяли під варту, а виконання вироку було призупинено у зв'язку з поданням скарги до Верховного суду, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Ігор Плотницький пішов у відставку з посади очільника "ЛНР" за станом здоров'я. Згодом його бачили в Росії. З 2017 року в "ЛНР" керує Леонід Пасічник.

На момент збиття літака Плотницький був ватажком незаконного формування "Зоря", Андрій Патрушев був його заступником. Олександр Гуреєв був на той час ватажком незаконного формування "Вітязь".

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